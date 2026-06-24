Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με 25,8%, παρά τη φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει σημαντική άνοδο φτάνοντας στο 18,2% και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, απορροφώντας μεγάλο μέρος των αντισυστημικών ψηφοφόρων.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εμφανίζει στασιμότητα με 8,9%, αδυνατώντας να προσελκύσει τους αναποφάσιστους και καταγράφοντας υψηλά ποσοστά απόρριψης από την κοινή γνώμη.

Οι πολίτες ιεραρχούν ως κύρια κριτήρια για την ψήφο τους την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την εντιμότητα, απορρίπτοντας τα επικοινωνιακά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, κόμματα όπως το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη συγκεντρώνουν ποσοστά που δεν τους επιτρέπουν την είσοδο στο κοινοβούλιο.

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Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται ως ο κατ’ εξοχήν κερδισμένος στο διάστημα που μεσολάβησε από την επίσημη ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθώς στη δημοσκόπηση που διενήργησε αυτό το μήνα η RealPolls για το protagon.gr εμφανίζεται ναι «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση, ενώ η ΝΔ διατηρεί την κυριαρχία της παρά τη φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση, ενώ αποκαλυπτικοί είναι οι αριθμοί για το ΠΑΣΟΚ αποτυπώνοντας καθήλωση για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

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Πρόθεση ψήφου και πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% (παρά την υποχώρηση από το 27,5% του Μαΐου). Το μεγάλο single-month άλμα ανήκει στην ΕΛ.Α.Σ., η οποία σκαρφαλώνει στο 18,2% (από 14,1%), αφήνοντας τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στο 9,4% και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 8,9%.

Ακόμα πιο καθαρή είναι η εικόνα στην πρόβλεψη αποτελέσματος, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «βάζει το 2 μπροστά», απορροφώντας αντισυστημικές ψήφους και την πλειοψηφία των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημαντικό νέο στοιχείο αποτελεί το γεγο΄νός ότι εκτός Βουλής στην πρόβλεψη αποτελέσματος μένουν το ΜέΡΑ25 (2,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1,2%) και η Νίκη (0,9%).

Η ανθεκτικότητα της ΝΔ και το αίτημα για πολιτική αλλαγή

Ένα εξίσου ενδιαφέρον εύρημα της RealPolls κρύβεται πίσω από την ανθεκτικότητα του κυβερνώντος κόμματος έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία.

Αν και το 46,8% των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή, η ΝΔ καταφέρνει να συσπειρώνει ένα εξαιρετικά συμπαγές, «σκληρό» ακροατήριο. Το 31,8% ιεραρχεί ως κυρίαρχο διακύβευμα τη «σταθερότητα και τη συνέχεια», ενώ ένα σχεδόν ταυτόσημο 31% δηλώνει πεισμένο ότι «μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται τη σταθερότητα». Αυτή η ιδεολογική βάση ταυτίζεται με την εκλογική της δύναμη και της επιτρέπει να διατηρεί ασφαλή απόσταση από τον ανταγωνισμό.

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Το «ταβάνι» και η «νεκρή ζώνη» του ΠΑΣΟΚ

Ενώ η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται ως ο βασικός υποδοχέας του κεντροαριστερού ακροατηρίου, το ΠΑΣΟΚ δείχνει εγκλωβισμένο. Παρά την παρατεταμένη πολιτική αναταραχή, η Χαριλάου Τρικούπη αδυνατεί να εισπράξει κέρδη.

Στον δείκτη της δυνητικής ψήφου (το άθροισμα των απαντήσεων «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό»), το ΠΑΣΟΚ καταγράφει τη χαμηλότερη οροφή, ενώ την ίδια στιγμή εκτοξεύεται στην πρώτη θέση της απόλυτης απόρριψης («καθόλου πιθανό»).

Το αδιέξοδο γίνεται ακόμη πιο σαφές στους αναποφάσιστους, όπου η πρόθεση να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ αγγίζει το απόλυτο μηδέν (0%), τη στιγμή που η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει το 5,2% και η «Ελπίδα» το 4%. Παράλληλα, στην παράσταση νίκης για τη δεύτερη θέση, η κοινή γνώμη «ψηφίζει» ξεκάθαρα Τσίπρα, με το 31,9% να θεωρεί ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα κόψει δεύτερη το νήμα, έναντι μόλις 18,8% του ΠΑΣΟΚ.

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Πως θα ψηφίσω: Κριτήριο η εντιμότητα και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Ποια είναι όμως τα πραγματικά επίδικα της κάλπης; Η έρευνα αποδομεί την αίσθηση ότι οι πολίτες κινούνται με βάση τα πρόσωπα των αρχηγών (μόλις 3,5%) ή την αυστηρή ιδεολογική ταυτότητα (12,6%). Αντίθετα, το 41,8% κρίνει τα κόμματα με βάση την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και το 39,4% με γνώμονα την εντιμότητα.

Όσον αφορά το προφίλ του ιδανικού Πρωθυπουργού και τις προτεραιότητες της χώρας, οι απαντήσεις μοιράζονται:

22,5%: Δικαιοσύνη, αξιοκρατία και κράτος δικαίου.

Δικαιοσύνη, αξιοκρατία και κράτος δικαίου. 22%: Αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης φόρων.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης φόρων. 16,9%: Ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

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Το «όχι» στα επικοινωνιακά εργαλεία για την ακρίβεια

Στο μέτωπο της οικονομίας, η κοινή γνώμη στέλνει σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση: τα «εργαλεία διαφάνειας και σύγκρισης τιμών» δεν πείθουν σχεδόν κανέναν (15,4%). Οι πολίτες ζητούν σκληρά μέτρα, με το 39,9% να προκρίνει τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα καρτέλ και το 38,7% τη μείωση των φόρων.

Παρά την οικονομική πίεση και τις πολιτικές ανακατατάξεις, η RealPolls καταγράφει ότι η ψήφος των Ελλήνων παραμένει μια συνειδητή πράξη. Το 51,4% δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση την ελπίδα, το 30,8% με βάση την πεποίθηση, ενώ το συναίσθημα της οργής περιορίζεται στο 7,6%. Επιπλέον, το 69,8% ξεκαθαρίζει: «Θα ψηφίσω αυτό που πιστεύω, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπικές προγνώσεις».

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