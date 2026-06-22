Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αυξάνει τα εισοδηματικά όρια και την επιδότηση, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών πλατφορμών και ΚΕΠ, ενώ η ενίσχυση θα παρέχεται στους δικαιούχους μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας για υπηρεσίες διαμονής.

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες, προσφέροντας επιπλέον οικονομική ενίσχυση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής ζήτησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη διάρκεια και επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ έρχεται το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με στόχο να στηρίξει περισσότερα νοικοκυριά απέναντι στο υψηλό κόστος των διακοπών και ταυτόχρονα να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω ΚΕΠ. Η ενίσχυση θα χορηγείται με άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν για υπηρεσίες διαμονής.

Advertisement

Advertisement

Η βασική αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ, για έγγαμους χωρίς παιδιά από 31.000 σε 33.000 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει έως τις 58.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ανοίγει η πόρτα του προγράμματος σε χιλιάδες επιπλέον δικαιούχους.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και για οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Τα ποσά της επιδότησης θα ξεκινούν από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο αξιοποίησης, θα μπορούν να φτάνουν έως τα 600 ευρώ. Στόχος είναι να δοθεί ισχυρότερο κίνητρο για διακοπές τους μήνες χαμηλής τουριστικής ζήτησης, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ώστε να στηριχθούν και λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί, ιδιαίτερα στην ορεινή Ελλάδα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια και τα κριτήρια συμμετοχής, ενώ στους σστόχους του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» είναι και η ενίσχυση των φθινοπωρινών, χειμερινών και ανοιξιάτικων αποδράσεων, με στόχο τη διεύρυνση της περιόδου διακοπών καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενισχύοντας όχι μόνο τη νησιωτική Ελλάδα, αλλά και τις ορεινές περιοχές.