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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους άνεργους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 θέσεων εργασίας στη ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25 έως 54 ετών, αποφοίτους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

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Οι επιλεγέντες θα εργαστούν για 12 μήνες, με τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές να διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνο μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία υπηρεσία τοποθέτησης.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στα βασικά κριτήρια περιλαμβάνονται η διάρκεια της ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων παιδιών, η ύπαρξη τέκνων ΑμεΑ, η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών, η συμμετοχή σε πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και η επίδοση σε ατομική δομημένη συνέντευξη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης πτυχιούχων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, προσφέροντας για έναν χρόνο σταθερή απασχόληση και επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν την υποβολή της αίτησης για τις τελευταίες ώρες, ώστε να αποφύγουν προβλήματα λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.