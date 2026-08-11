Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με εξαγωγές 27,63 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, ενώ μόνο τον Ιούνιο οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,3%, ξεπερνώντας για τρίτη φορά μέσα στο έτος το όριο των 5 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή επίδοση δεν περιορίζεται μόνο στα πετρελαιοειδή. Ακόμη και χωρίς αυτά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% στο εξάμηνο, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον σε ένα ευρύτερο παραγωγικό υπόβαθρο. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 5%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές ενισχύθηκε στο 63,3%, από 58,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Advertisement

Advertisement

Σημαντική συμβολή στην ανοδική πορεία είχαν τα πετρελαιοειδή και καύσιμα, όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος του μη ενεργειακού πυρήνα της οικονομίας. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10%, των μηχανημάτων κατά 11,6% και των πρώτων υλών κατά 20,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική παραγωγή αποκτά μεγαλύτερη εξωστρέφεια και υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας το 58,3% των εξαγωγών του εξαμήνου, ενώ οι αποστολές προς τις αγορές της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 15,6%. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύθηκαν κατά 15,6%, αν και η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ διεύρυνε το διμερές εμπορικό έλλειμμα.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, δείχνει ότι η ελληνική οικονομία αποκτά πιο ισχυρή εξαγωγική βάση. Ωστόσο, η περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης παραμένουν οι μεγάλες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.