Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές χρησιμοποιώντας ελεγκτές που υποδύονται τους πελάτες για τον εντοπισμό μη έκδοσης αποδείξεων.

Οι ελεγκτές προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες της χώρας ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονται τα φορολογικά δεδομένα των επιχειρήσεων για να εντοπίσουν αποκλίσεις και να δρομολογήσουν στοχευμένους ελέγχους υψηλού κινδύνου.

Οι πολίτες συμβάλλουν στον εντοπισμό φοροδιαφυγής υποβάλλοντας επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα κλιμάκια ελέγχου χρησιμοποιούν tablets με πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα για να πραγματοποιούν διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο και να επιβάλλουν κυρώσεις.

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Με «όπλα» τους ελεγκτές που υποδύονται τους πελάτες, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμεση πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα, η ΑΑΔΕ έχει εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή κατά την περίοδο της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ελεγκτές που υποδύονται τους απλούς πελάτες. Πραγματοποιούν αγορές ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες και διαπιστώνουν αν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Παράλληλα, τα κλιμάκια που μεταβαίνουν σε μία περιοχή προέρχονται από διαφορετικές ΔΟΥ ή υπηρεσίες της χώρας, ώστε να αποφεύγονται προσωπικές γνωριμίες και τοπικές σχέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

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Η επιλογή των επιχειρήσεων δεν γίνεται μόνο με τυχαίο τρόπο. Ένα μέρος των ελέγχων είναι δειγματοληπτικό, ενώ οι περισσότεροι είναι πλέον στοχευμένοι. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζονται στοιχεία από τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, τις συναλλαγές μέσω POS, το Ψηφιακό Πελατολόγιο και άλλα διαθέσιμα δεδομένα. Όταν εντοπίζονται ασυνήθιστες αποκλίσεις ή συναλλαγές που δεν συμβαδίζουν με το φορολογικό προφίλ μιας επιχείρησης, δημιουργείται σήμα κινδύνου και δρομολογείται έλεγχος.

Καταγγελίες πολιτών

Σημαντική πηγή πληροφοριών αποτελούν και οι καταγγελίες πολιτών. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω των σχετικών εφαρμογών και καναλιών αξιολογούνται, ιεραρχούνται και, όταν κρίνονται αξιόπιστες, οδηγούν σε στοχευμένους ελέγχους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταγγελίες που συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία και μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική διερεύνηση πιθανών παραβάσεων.

Οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 300.000 και συγκεντρώνονται στην ΑΑΔΕ -είτε επώνυμες, είτε ανώνυμες- μέσα από τις ειδικές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί (π.χ. appodixi, καταγγελίες πολιτών).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον σε πραγματικό χρόνο. Οι εφοριακοί διαθέτουν tablets με ασφαλή σύνδεση στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων έχουν άμεση πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Έτσι, μπορούν επί τόπου να πραγματοποιούν διασταυρώσεις, να ελέγχουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, να επιβεβαιώνουν παραβάσεις και να προχωρούν άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και κυρώσεων.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει την ανθρώπινη παρουσία με την τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων, μετατρέποντας τους ελέγχους από απλές δειγματοληψίες σε στοχευμένες επιχειρήσεις, με στόχο την ταχύτερη αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η οικονομική δραστηριότητα κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο.