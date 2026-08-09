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Η εβδομάδα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο φέρνει σημαντικές πληρωμές για χιλιάδες πολίτες, καθώς ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρούν στην καταβολή συνολικά 56,756 εκατ. ευρώ σε 58.370 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν συνδυασμό ασφαλιστικών παροχών, εφάπαξ, επιδομάτων ανεργίας, ενισχύσεων μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα διατεθεί μέσω της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, 35.000 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 21 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, ενώ ακόμη 18.000 ωφελούμενοι θα εισπράξουν 19 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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Παράλληλα, 2.200 μητέρες θα ενισχυθούν με συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 2.500 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα λάβουν επίσης 1,5 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές επικεντρώνονται κυρίως στην καταβολή εφάπαξ. Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα διατεθούν 13,5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Επιπλέον, στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αποτελούν μέρος του τακτικού προγραμματισμού των δύο φορέων και αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα χιλιάδων νοικοκυριών λίγο πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου, καλύπτοντας τόσο τρέχουσες ανάγκες όσο και σημαντικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις.