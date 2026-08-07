Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές χρησιμοποιούν drones, ψηφιακές πλατφόρμες και εξ αποστάσεως ελέγχους για να αντιμετωπίσουν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλών και να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί φέτος σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας σε επιβολή υψηλών προστίμων, σφράγιση επιχειρήσεων και έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τους παραβάτες.

Η εφαρμογή MyCoast διευκολύνει την υποβολή καταγγελιών, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ταχύτερες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές με τις περισσότερες αυθαιρεσίες.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η αυστηροποίηση του πλαισίου έχουν οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση της εικόνας στις παραλίες, καθώς καταγράφεται αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία.

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Η μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης των ελληνικών παραλιών περνά πλέον στην εποχή της τεχνολογίας. Drones, ψηφιακές πλατφόρμες και εξ αποστάσεως έλεγχοι επιστρατεύονται για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των αιγιαλών, ενώ οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, σφράγιση επιχειρήσεων και διοικητικές αποβολές.

Από την αρχή της θερινής περιόδου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες καταγγελίες, όπως η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

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Το νέο σύστημα εποπτείας βασίζεται στη χρήση drones και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων, υπερβάσεων του παραχωρημένου χώρου ή εμποδίων στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες εποπτείας ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Καθοριστικό ρόλο έχει αποκτήσει και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται πλέον η πλειονότητα των καταγγελιών, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να παρεμβαίνουν ταχύτερα και πιο στοχευμένα.

Οι πιο συχνές παραβάσεις

Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν ότι οι συνηθέστερες παραβάσεις αφορούν:

αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς σύμβαση παραχώρησης,

ανάπτυξη περισσότερων ομπρελοκαθισμάτων από όσα επιτρέπονται,

παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών,

μη ανάρτηση της υποχρεωτικής ενημερωτικής πινακίδας.

Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, τα μέτρα εφαρμόζονται άμεσα, με πράξεις απομάκρυνσης, σφράγιση επιχειρήσεων και υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν το φετινό καλοκαίρι αποτυπώνουν τη νέα αυστηρή στάση των αρχών. Στη Ρόδοεπιχείρηση τιμωρήθηκε με συνολικά 73.000 ευρώ πρόστιμα, ενώ εκδόθηκε και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Στη Ζάκυνθο καταγράφηκε πρόστιμο άνω των 72.000 ευρώ για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, ενώ στη Χαλκιδική, την Ηλεία και την Καβάλα επιβλήθηκαν σφραγίσεις, απομακρύνσεις εγκαταστάσεων και σημαντικά χρηματικά πρόστιμα.

Περισσότερη συμμόρφωση, λιγότερες καταγγελίες

Παρά την ένταση των ελέγχων, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα στις ελληνικές παραλίες έχει βελτιωθεί. Οι καταγγελίες είναι φέτος αισθητά λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου όσο και στην αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον νόμο για τη χρήση του αιγιαλού.

Την ίδια στιγμή, έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή περισσότερων από 8.000 συμβάσεων παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο, με σχεδόν 3.130 από αυτές να προκύπτουν μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας έχει περιορίσει τη γραφειοκρατία, έχει επιταχύνει τις εγκρίσεις και έχει ενισχύσει τη διαφάνεια.