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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανοίγει έναν νέο κύκλο ευκαιριών για τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, διαθέτοντας ακόμη 8.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα 55 ετών και άνω. Οι αιτήσεις των δικαιούχων φορέων ξεκίνησαν σήμερα, με στόχο να καλυφθούν άμεσα οι νέες θέσεις που προστίθενται στο ήδη ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα.

Η επέκταση κρίθηκε αναγκαία μετά την πλήρη απορρόφηση των 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο και από τους ανέργους αυτής της ηλικιακής ομάδας. Με τις νέες θέσεις, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αυξάνεται στις 43.000 σε ολόκληρη τη χώρα.

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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, αλλά και σε πολίτες 67 έως 74 ετών που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μια κατηγορία εργαζομένων που συχνά αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας, παρά την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία της.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δημόσιους οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών.

Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ τον μήνα για κάθε ωφελούμενο, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος για τους φορείς που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Ο προϋπολογισμός των νέων 8.000 θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, να αξιοποιήσει την εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, να μειώσει τη μακροχρόνια ανεργία και να δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.