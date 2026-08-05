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Η νέα υπερπαραγωγή σημείωσε το ταχύτερο πέρασμα από το φράγμα των 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής.

Το έργο κατέγραψε επίσης την πιο εμπορική κινηματογραφική Δευτέρα όλων των εποχών, συγκεντρώνοντας συνολικά 47 εκατομμύρια δολάρια από τα εισιτήρια της ημέρας.

Η επιτυχία της ταινίας καθιστά το 2026 την πιο αποδοτική χρονιά για τα blockbusters μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ταινία διαθέτει τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει σύντομα το όριο των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων στις παγκόσμιες εισπράξεις της.

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Το «Spider-Man: Brand New Day» συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office, καθώς έγινε η δεύτερη ταινία όλων των εποχών που έφτασε ταχύτερα το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στις παγκόσμιες εισπράξεις.

Μόνο το «Avengers: Endgame» (2019) χρειάστηκε λιγότερο χρόνο για να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με 1,2 δισ. ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

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Η νέα υπερπαραγωγή της Sony και της Marvel, με τον Τομ Χόλαντ στην τέταρτη προσωπική του εμφάνιση ως Spider-Man, συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στη Βόρεια Αμερική συγκέντρωσε 407 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, σημειώνοντας το ταχύτερο πέρασμα από το φράγμα των 400 εκατομμυρίων στην ιστορία του αμερικανικού box office.

Παράλληλα, η ταινία κατέγραψε και την πιο εμπορική κινηματογραφική Δευτέρα όλων των εποχών, με εισπράξεις 47 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων που διατηρούσε από το 2018 το «Black Panther».

Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, το «Brand New Day» έχει ήδη αποφέρει 645,8 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο.

Η εκπληκτική πορεία της ταινίας είχε φανεί ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, όταν έκανε άνοιγμα με 360 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 932 εκατομμύρια παγκοσμίως. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του αμερικανικού box office και το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνώς.

Με τις εξαιρετικές αντιδράσεις του κοινού, τη θετική φήμη που εξαπλώνεται από στόμα σε στόμα και την απουσία ισχυρού ανταγωνισμού τις επόμενες εβδομάδες, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το «Spider-Man: Brand New Day» έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει σύντομα και τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, μόνο επτά ταινίες έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, γεγονός που προμηνύει ότι η νέα περιπέτεια του Spider-Man θα βρεθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το «Spider-Man: Brand New Day» είναι ήδη η τέταρτη ταινία του 2026 που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, μετά τα «The Super Mario Galaxy Movie», «Michael» και «Toy Story 5». Πολύ κοντά βρίσκεται και «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει ήδη σημειώσει 912 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται σύντομα να γίνει η πέμπτη παραγωγή της χρονιάς που θα εισέλθει στο περίφημο «κλαμπ του ενός δισεκατομμυρίου».

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Παρότι βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές Αυγούστου, το 2026 εξελίσσεται ήδη στην καλύτερη χρονιά για τα blockbusters μετά την πανδημία. Το 2019 παραμένει το έτος-ρεκόρ, με εννέα ταινίες να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, ενώ από τότε καμία χρονιά δεν είχε περισσότερες από τρεις.

Οι προοπτικές για τη συνέχεια της χρονιάς είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Αν το «Spider-Man: Brand New Day» και το «The Odyssey» συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να γίνει μόλις το δεύτερο μετά την πανδημία που θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak, οι εισπράξεις από τον Μάιο έως τις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη φτάσει τα 3,579 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η βιομηχανία προσδοκά ότι, με τις κυκλοφορίες των «Dune 3» και «Avengers: Doomsday» μέχρι το τέλος της χρονιάς, το αμερικανικό box office θα ξεπεράσει συνολικά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά μετά το 2019.

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Με πληροφορίες από Variety