Τα βλέμματα στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στη Ρώμη έκλεψε η Ζεντάγια, επιλέγοντας για την εμφάνισή της μια εντυπωσιακή δημιουργία με μοτίβο ιστού αράχνης.
Η ηθοποιός περπάτησε την Τρίτη 23 Ιουνίου στο κόκκινο χαλί μαζί με τον Τομ Χόλαντ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας της Marvel. Η Ζεντάγια, που υποδύεται τη MJ στην ταινία, επέλεξε ένα φόρεμα Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990. Πρόκειται για διάφανη τουαλέτα από τούλι, διακοσμημένη με μοτίβο ιστού αράχνης και κεντημένες χάντρες σε σχήμα εντόμων.
@comingsoon.it 😭💕 #TomHolland ha alzato ancora una volta l’asticella! 🥹🫂 Prima di iniziare il red carpet di #Spiderman #BrandNewDay a Roma 🇮🇹, l’attore ha controllato che il vestito della sua #Zendaya fosse perfetto per i fotografi, sistemandolo con un gesto tanto semplice quanto dolcissimo 😭💖🎬 Voi che ne pensate? #davedere ♬ audio originale – Comingsoon.it
Στην εκδήλωση εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της και σύζυγό της στην πραγματική ζωή, Τομ Χόλαντ. Ο ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα κοστούμι σε μπορντό απόχρωση.
Η Ρώμη αποτελεί ήδη τον τρίτο σταθμό της περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί σε ειδική φωτογράφιση με φόντο την ιταλική πρωτεύουσα, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε δώσει το «παρών» και σε εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ και στο Βερολίνο.
Παράλληλα, κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ της ταινίας της Marvel. Τα εισιτήρια για την ταινία έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου.