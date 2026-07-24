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Άνδρας που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο και δυσκολευόταν να διασχίσει έναν δρόμο 6 λωρίδων κυκλοφορίας στο Άρκανσο βρήκε απρόσμενη βοήθεια από έναν νεαρό ντυμένο Spider-Man.

Ο 20χρονος Κρίστοφερ Χέλενθαλ, ο οποίος επέστρεφε από εκδήλωση με θέμα τους υπερήρωες στο πάρκο με τραμπολίνα όπου εργάζεται, αντιλήφθηκε τον άνδρα να προσπαθεί να περάσει τη διάβαση και έσπευσε να τον βοηθήσει. Αφού ακινητοποίησε το όχημά του, κατέβηκε και του είπε: «Σε έχω», πριν σπρώξει το αναπηρικό αμαξίδιο με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η κίνησή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το φανάρι άλλαξε και η κυκλοφορία των οχημάτων ξεκίνησε ξανά.

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A man dressed as Spider-Man rushed out of his Jeep to help a wheelchair user safely cross a busy street in Jonesboro, Arkansas. He said he had just gotten off work at a trampoline park still in costume. pic.twitter.com/mk7XlvXVzF — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 23, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της πόλης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις Αρχές να ευχαριστούν δημόσια τον νεαρό για την άμεση παρέμβασή του.

Μιλώντας στο Associated Press, ο Χέλενθαλ περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας πως ένιωσε την αδρεναλίνη να τον κατακλύζει, καθώς γνώριζε ότι έπρεπε να αντιδράσει άμεσα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας. «Σκεφτόμουν απλώς: “Φοράω αυτή τη στολή. Θα είναι πολύ αστείο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού βοήθησε τον άνδρα να περάσει με ασφάλεια απέναντι, επέστρεψε τρέχοντας στο τζιπ του, το οποίο είχε μείνει στη μέση του δρόμου, καθώς το φανάρι είχε ήδη γίνει πράσινο.

Το βίντεο της διάσωσης έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις στο Facebook. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι, στα 7 χρόνια υπηρεσίας του, δεν είχε συναντήσει παρόμοιο περιστατικό, ενώ οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άνδρα που χρησιμοποιούσε το αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Χέλενθαλ, κάτοικος της περιοχής Λέικ Σίτι, δήλωσε ότι είναι θαυμαστής του Spider-Man από μικρή ηλικία και αποκάλυψε πως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον αείμνηστο Σταν Λι. Ο προϊστάμενός του στο πάρκο τραμπολίνων ανέφερε ότι αναγνώρισε αμέσως τον νεαρό στο βίντεο, τονίζοντας πως η πράξη του ήταν απολύτως σύμφωνη με τον χαρακτήρα του, ακόμη και το γεγονός ότι φορούσε τη στολή του αγαπημένου του υπερήρωα.