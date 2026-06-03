Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τομ Χόλαντ έχει χαρακτηρίσει τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία «Οδύσσεια», ως «την ευκαιρία της ζωής του». Ωστόσο, πρόσφατα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κάνει μια «άκρως άβολη» συζήτηση με τη Sony σχετικά με τις δεσμεύσεις του στο «Spider-Man: Brand New Day», προκειμένου να καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο Βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony Pictures να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο φιλμ του Νόλαν, όπου ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, καθώς οι δύο παραγωγές είχαν γυρίσματα την ίδια περίοδο.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, δεν δίστασε να απευθυνθεί στον επικεφαλής της εταιρίας Τομ Ρόθμαν. «Είπα στον Κρις:”Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση”», είπε χαρακτηριστικά ο Χόλαντ.

Αν Χάθαγουεϊ και Τομ Χόλαντ στην «Οδύσσεια»

Πρόσθεσε ότι τελικά το στούντιο συμφώνησε να καθυστερήσει το Spider-Man για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, επειδή εμπιστεύονταν ότι ο Νόλαν θα τηρούσε τον λόγο του όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων.

«Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που η Sony δέχτηκε να αλλάξει το πρόγραμμα είναι επειδή ο Κρις έχει τη φήμη του σκηνοθέτη που λέει “αυτή η ταινία δεν πρόκειται να καθυστερήσει πέντε μήνες, ούτε πρόκειται να χάσουμε τον Τομ για δύο χρόνια”», συνέχισε ο ηθοποιός. «Για οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη, η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική». Πραγματικά, ο Νόλαν ξεκίνησε τα γυρίσματά του σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα ολοκλήρωσε εννέα ημέρες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με το Variety, η μετάθεση των γυρισμάτων αποδείχθηκε τελικά ωφέλιμη και για το Spider-Man, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στη Marvel να προσλάβει ως σκηνοθέτη τον Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, γνωστό από το «Shang-Chi».

Ο Χόλαντ είχε ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο παραγωγές, οι οποίες πλέον είναι προγραμματισμένες να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες με διαφορά μόλις δεκαπέντε ημερών. Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα πάρει τη σκυτάλη στις 30 Ιουλίου.

«Νιώθω σαν να ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου», τόνισε ο ηθοποιός. «Συμβαίνουν τόσα υπέροχα πράγματα στη ζωή που θα με συντροφεύουν για το υπόλοιπο του βίου μου. Eπίσης νιώθω ότι έχω αποκτήσει μια νέα οπτική για το πού θέλω να βρίσκομαι στο Χόλιγουντ», πρόσθεσε. Αναλογιζόμενος τη συμμετοχή του στην επική μεταφορά του ομηρικού έπους, ο Χόλαντ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ: «Η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε πλατό. Μοναδική».