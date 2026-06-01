Είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον των φίλων του σινεμά αυτή τη χρονιά, και ιδιαίτερα όσων αγαπούν τα blockbuster, έχει στραφεί στις μεγάλες καλοκαιρινές παραγωγές, με τις νέες ταινίες των Κρίστοφερ Νόλαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ να θεωρούνται από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του Χόλιγουντ.

Ωστόσο τα πρώτα στοιχεία από τις μετρήσεις ενδιαφέροντος προκαλούν προβληματισμό, δεδομένα τα οποία αφορούν κυρίως την νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εταιρείας Quorum, που παρακολουθεί το ενδιαφέρον του κοινού για επερχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές, τόσο το «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ όσο και το «The Odyssey» εμφανίζουν σημάδια κάμψης στη δυναμική τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση της ταινίας του Νόλαν, κυρίως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού της.

Όπως αναφέρει το Puck News, τα ποσοστά ενδιαφέροντος για την «Οδύσσεια» υποχώρησαν κατά οκτώ μονάδες τις τελευταίες εβδομάδες, πέφτοντας από το 54 στο 46, μια μείωση η οποία χαρακτηρίζεται σημαντική. Πλέον, η ταινία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος με το «Disclosure Day» και το «Supergirl», δύο ταινίες που επίσης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στις μετρήσεις. Παράλληλα, το «Scary Movie 6» φαίνεται να ξεπερνά και τις τρεις παραγωγές, συγκεντρώνοντας δείκτη ενδιαφέροντος 55 μονάδων.

Δεδομένα που μπορεί να ανατρέψει το box office

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης της δυναμικής της στο κοινό, σύμφωνα με τα δεδομένα της Quorum. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης εταιρείας δεν συνδέεται απαραίτητα άμεσα με την τελική εμπορική επιτυχία στο box office.

Πολλοί αποδίδουν την πτώση του ενδιαφέροντος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατα οι επιλογές casting του Νόλαν. Ανάμεσα στις πιο επικριτικές δημόσιες τοποθετήσεις ήταν εκείνη του Έλον Μασκ, σχετικά με την Λουπίτα Νιόνγκο και την επιλογή της για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Στη συζήτηση προστέθηκε και η πρόσφατη εμφάνιση του Νόλαν στην εκπομπή 60 Minutes, όπου δήλωσε πως η «Οδύσσεια» αποτελεί το «μεγαλύτερο εγχείρημα της καριέρας του».

Παρ’ όλα αυτά, δύο μήνες έχουν απομείνει μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπου και θα κριθούν όλα. Άλλωστε, ο Νόλαν διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό και πιστό κοινό, ενώ θετικές κριτικές πριν από την πρεμιέρα θα μπορούσαν να αντιστρέψουν πλήρως το κλίμα.

Το καστ αποτελείται από τους, Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντέγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, και Μία Γκοθ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου από τη Universal Pictures.

Με πληροφορίες από The World of Reel

