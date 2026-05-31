Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έξι και πλέον δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή, η ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τα Πουλιά» (1963) γίνεται μίνι σειρά, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy Σάρα Σνουκ (Succession, All Her Fault).

Σύμφωνα με το Deadline, το «The Birds» θα είναι μία σύγχρονη επανερμηνεία του κλασικού έργου του Χίτσκοκ, που θα διαδραματίζεται στην Αλάσκα. Πρωταγωνίστρια του ριμέικ που θα συστήσει νέους χαρακτήρες, είναι η δικαστική λειτουργός Myra Massey η οποία επιστρέφει στην απομονωμένη γενέτειρά της για μια τυπική, όπως νόμιζε, ακροαματική διαδικασία. Αντί γι’ αυτό, έρχεται αντιμέτωπη με το διάτρητο από σφαίρες πτώμα της παιδικής της φίλης.

Advertisement

Advertisement

Όταν αναγκάζεται να βγει από το πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, αρχίζει μια σειρά επιθέσεων από πουλιά. Πλέον η Myra δεν προσπαθεί απλά να βρει απαντήσεις, αλλά να επιβιώσει σε ένα τόπο όπου ο θάνατος παραμονεύει όχι μόνο στις σκιές αλλά και στον ουρανό.

Σάρα Σνουκ

Η ταινία του Χίτσκοκ βασίστηκε εν πολλοίς στο διήγημα της Βρετανίδας Δάφνη ντι Μοριέ όπου η ιστορία εκτυλίσσεται στη γενέτειρα της Κορνουάλη. Στο φιλμ ωστόσο, τοποθετείται στο Μποντέγκα Μπέι, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

Το τηλεοπτικό ριμέικ, πέρα από τον διαφορετικό τόπο και τον χρόνο, σκιαγραφεί αλλιώς και την πρωταγωνίστρια: Στον Χίτσκοκ, κεντρικό πρόσωπο είναι η κοσμική και ανεξάρτητη Μελάνι Ντάνιελς -στον ρόλο η Τίπι Χέντρεν– που πρέπει να διασωθεί, ενώ στη σειρά, η Myra πρέπει να βασιστεί στον εαυτό της, καθώς κανείς δεν έρχεται να τη σώσει.

Πριν από ένα χρόνο, όταν είχε ανακοινωθεί το πρότζεκτ -χωρίς ακόμη τότε τη Σάρα Σνουκ-, εκπρόσωποι της Universal και της εταιρείας παραγωγής Heyday Television δήλωναν ότι δεν πρόκειται για διασκευή της ταινίας του Χίτσκοκ. «Επιστρέφουμε στο αρχικό υλικό, τη νουβέλα της Δάφνη ντι Μοριέ, την οποία χρησιμοποιούμε ως έμπνευση. Στην ουσία, η σειρά εξετάζει πότε η φύση στρέφεται εναντίον σου. Προφανώς, με την κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο».

Η ταινία του Χίτσκοκ προκάλεσε στην αρχή ανάμεικτες αντιδράσεις. Ορισμένοι κριτικοί εντυπωσιάστηκαν από την πρωτοτυπία και την ένταση του φιλμ, ενώ άλλοι δυσκολεύτηκαν να αποδεχθούν την απουσία εξήγησης -ο Χίτσκοκ δεν εξηγεί σε κανένα σημείο τις επιθέσεις των πουλιών, αφήνοντας το μυστήριο να αιωρείται μέχρι το τελευταίο πλάνο. Με την πάροδο των δεκαετιών, όμως, η φήμη της ταινίας ενισχύθηκε σημαντικά και σήμερα θεωρείται κλασική στο είδος της. Ένα από τα πιο πρωτοποριακά στοιχεία της ταινίας ήταν η σχεδόν πλήρης απουσία μουσικής επένδυσης. Αντί για ένα συμβατικό soundtrack, ο Χίτσκοκ χρησιμοποίησε επεξεργασμένους ήχους πτηνών και φυσικούς θορύβους, δημιουργώντας μια αίσθηση διαρκούς ανησυχίας και απειλής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που «Τα Πουλιά» γοητεύουν το σινεμά και την τηλεόραση. Το 2007 ανακοινώθηκε ένα ριμέικ για τη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την Ναόμι Γουότς και το 2017, μία σειρά του BBC, σε σενάριο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Κόνορ ΜακΦέρσον. Καμία από τις δύο παραγωγές δεν ευοδώθηκε.

Με πληροφορίες από Deadline