Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές δημιούργησαν για πρώτη φορά λειτουργικούς ιούς μέσω τεχνητής νοημοσύνης, επιτυγχάνοντας την εξόντωση ανθεκτικών στελεχών του βακτηρίου E. coli σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ χρησιμοποίησε εξειδικευμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να συνθέσει 16 βιώσιμους βακτηριοφάγους από χιλιάδες πιθανά γονιδιώματα.

Παρά την επιστημονική πρόοδο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες βιοασφάλειας και αποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας στη χρήση της τεχνολογίας.

Για την αποφυγή δημιουργίας επικίνδυνων παθογόνων, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκαν αποκλειστικά σε δεδομένα βακτηριοφάγων και όχι σε ιούς που προσβάλλουν ανθρώπους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται μια πολυεπίπεδη στρατηγική προστασίας που θα περιλαμβάνει ελέγχους στην ανάπτυξη μοντέλων και στη σύνθεση DNA.

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Η τεχνητή νοημοσύνη πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό επιστημονικό ορόσημο, καθώς ερευνητές δημιούργησαν για πρώτη φορά λειτουργικούς ιούς που σχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου με τη βοήθειά της. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση ανθεκτικών βακτηριακών λοιμώξεων, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί έντονο προβληματισμό για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η έρευνα επικεντρώθηκε στους βακτηριοφάγους, δηλαδή ιούς που προσβάλλουν αποκλειστικά βακτήρια και αξιοποιούνται ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις ως εναλλακτική θεραπεία απέναντι στις λοιμώξεις που δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά. Σε εργαστηριακά πειράματα, ένα μείγμα βακτηριοφάγων που σχεδιάστηκαν με τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να εξοντώσει ανθεκτικά στελέχη του βακτηρίου E. coli, ακόμη και όταν οι φυσικοί βακτηριοφάγοι δεν ήταν πλέον αποτελεσματικοί.

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Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ χρησιμοποίησε εξειδικευμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εκπαιδευμένα σε γενετικά δεδομένα περίπου δύο εκατομμυρίων βακτηριοφάγων, για να δημιουργήσει χιλιάδες πιθανά γονιδιώματα. Από αυτά, σχεδόν 300 συντέθηκαν στο εργαστήριο, ενώ μόνο 16 αποδείχθηκαν βιώσιμα και ικανά να λειτουργήσουν. Παρότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν περιορισμένο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δυνατότητα ταχείας σχεδίασης νέων βακτηριοφάγων θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το μέλλον της φαγοθεραπείας.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από σοβαρές προκλήσεις. Όπως επισημαίνουν σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, η δυνατότητα δημιουργίας λειτουργικών ιικών γονιδιωμάτων μέσω παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες βιοασφάλειας και αποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν αποκλειστικά σε βακτηριοφάγους, ενώ εξαιρέθηκαν σκόπιμα γενετικά δεδομένα ιών που μολύνουν ανθρώπους, ζώα ή φυτά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος δημιουργίας επικίνδυνων παθογόνων.

Ειδικοί του χώρου αναγνωρίζουν τη σημασία του επιτεύγματος, ωστόσο επισημαίνουν ότι η δημιουργία πιο πολύπλοκων οργανισμών παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως απαιτείται μια πολυεπίπεδη στρατηγική προστασίας, που θα περιλαμβάνει ελέγχους στην ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στη σύνθεση DNA, καθώς και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας στα εργαστήρια.