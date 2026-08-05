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Ο Μπογιάρσκι κατασκεύαζε μόνος του τα απαραίτητα υλικά και μηχανήματα, ξεγελώντας επί χρόνια ακόμα και τους ειδικούς της Τράπεζας της Γαλλίας με την ακρίβειά του.

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια παράνομης δράσης, ο Μπογιάρσκι συνελήφθη το 1964 έπειτα από προδοσία συνεργατών του και οδηγήθηκε σε πολυετή κάθειρξη.

Η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του εξετάζει την εμμονή του για αναγνώριση και τις επιπτώσεις της παράνομης δραστηριότητάς του στην οικογενειακή του ζωή.

Στην ταινία, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου, πρωταγωνιστεί ο Ρεντά Κατέμπ υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ζαν-Πολ Σαλομέ.

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Το «L’ Affaire Bojarski», η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού box office, που αφηγείται την αληθινή ιστορία του επονομαζόμενου «Σεζάν του πλαστού χρήματος», ο οποίος ξεγέλασε ακόμη και την Τράπεζα της Γαλλίας, «Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου» με τον Κριστιάν Κλαβιέ, αλλά και η γαλλική κομεντί «Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες».

Ακόμη σε επανέκδοση, η ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι «Γνήσιο Αντίγραφο» με τη Ζιλιέτ Μπινός. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Πάμε σινεμά.

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Ο Παραχαράκτης

Στη μεταπολεμική Γαλλία, ένας Πολωνός πρόσφυγας αναγκάζεται να μετατρέψει το σπάνιο ταλέντο του στη μηχανική σε όπλο επιβίωσης. Ο Γιαν Μπογιάρσκι φτάνει στη Γαλλία χωρίς πατρίδα και χωρίς επίσημη ταυτότητα: όταν το κράτος τού αρνείται την αναγνώριση και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που δικαιούται, εκείνος θα βρει έναν άλλο τρόπο να αποδείξει την αξία του. Μέσα σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο, δημιουργεί σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα: τόσο άψογα που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη και την Τράπεζα της Γαλλίας.

Καθώς χτίζει μια διπλή ζωή, κρυφή ακόμη και από την οικογένειά του, η παρανομία μετατρέπεται σε προσωπικό στοίχημα τελειότητας και αναγνώρισης. Απέναντί του, ο αμείλικτος αστυνόμος Ματέι αφιερώνει χρόνια στην καταδίωξή του, στήνοντας ένα υπόγειο, εμμονικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού, σε ένα συναρπαστικό αστυνομικό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία, για έναν άνθρωπο που ήθελε να αναγνωριστεί ως δημιουργός – ακόμη κι αν η αναγνώριση αυτή θα ήταν συνώνυμη με τη σύλληψή του.

Ο Γιαν Μπογιάρσκι (1912–2003), Πολωνός μηχανικός και αρχιτέκτονας που εγκαταστάθηκε στη Γαλλία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ο εγκέφαλος μίας από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις παραχάραξης του 20ού αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960, δούλευε απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου κατασκεύαζε ο ίδιος τα πάντα: από το χαρτί και τις πλάκες εκτύπωσης, μέχρι τα μηχανήματα και το μελάνι. Το αποτέλεσμα ήταν πλαστά γαλλικά φράγκα εξαιρετικής ποιότητας, τόσο πειστικά που μπορούσαν να ξεγελάσουν ακόμη και τους ειδικούς της Τράπεζας της Γαλλίας, επίδοση που του χάρισε το προσωνύμιο «ο Σεζάν του πλαστού χρήματος».

Για περισσότερα από 14 χρόνια, ο Μπογιάρσκι διοχέτευε στην αγορά εκατομμύρια φράγκα, μέχρι τη σύλληψή του το 1964, έπειτα από προδοσία συνεργατών που είχαν αναλάβει την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων. Καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη και η υπόθεσή του απασχόλησε εκτενώς τον γαλλικό Τύπο, με πολλούς να τον αντιμετωπίζουν όχι μόνο ως εγκληματία, αλλά και ως ιδιοφυή τεχνίτη με σχεδόν καλλιτεχνική εμμονή στην τελειότητα. Σήμερα, τα πλαστά του χαρτονομίσματα θεωρούνται κειμήλια και η περίπτωσή του εξακολουθεί να μελετάται από ειδικούς στην καταπολέμηση της παραχάραξης.

Η ιστορία του, ωστόσο, άφησε βαθύ αποτύπωμα και στην οικογένειά του. Η κόρη του, Αν Μπογιάρσκι, ήταν 15 ετών όταν έμαθε την αλήθεια, την ημέρα που η αστυνομία ήρθε να συλλάβει τον πατέρα της. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια σιωπή που αργότερα χαρακτήρισε «τραυματική», αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της επικοινωνίας και της διαχείρισης συναισθημάτων. Η κινηματογραφική αναπαράσταση της ιστορίας δεν της αποκάλυψε απλώς έναν πατέρα, αλλά έναν μοναχικό άνθρωπο, και της επέτρεψε να επανεξετάσει το παρελθόν της. «Ο πατέρας μου είχε το ένστικτο να μας προστατεύει», λέει η ίδια, «αλλά δεν ήξερε πώς να έρθει πραγματικά κοντά με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τον κατάλαβα καλύτερα, όταν είδα την ταινία. Τότε μόνο τον κατάλαβα… Η ταινία με ηρέμησε. Μου επέτρεψε να νιώσω ξανά τον πόνο, αντί να τον αφήνω θαμμένο».

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Σκηνοθεσία Ζαν-Πολ Σαλομέ («Αρσέν Λουπέν, ο Άνθρωπος με τα Χίλια Πρόσωπα», «Εύκολος Στόχος»). Στον κεντρικό ρόλο, ο Ρεντά Κατέμπ. Συμπρωταγωνιστούν οι Σαρά Ζιροντό, Μπαστιέν Μπουγιόν, Πιερ Λοτέν, Κεντάν Ντολμέρ, Βικτόρ Πουαριέ, Ολιβιέ Λουστό.

Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου

Ένας υπάλληλος κατασκευαστικής εταιρείας πεπεισμένος πως έχει χάσει την προαγωγή που τόσο περίμενε και ότι τον έχουν προδώσει, κλέβει από το αφεντικό του μία βαλίτσα με ένα εκατομμύριο ευρώ μαύρου χρήματος για εκδίκηση. Καθώς ετοιμάζεται να εξαφανιστεί μαζί με τη σύντροφό του, έρχεται η αναπάντεχη είδηση: τελικά, πήρε τη θέση που ήθελε τόσο πολύ. Από τη στιγμή εκείνη, η αποστολή αλλάζει χαρακτήρα. Έχει μόνο μια νύχτα για να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους, χωρίς να κινήσει υποψίες στο αφεντικό του ή να τραβήξει την προσοχή αυτών που φυλάνε τη βαλίτσα. Για να τα καταφέρει, επιστρατεύει έναν κλειδαρά αμφιβόλου ηθικής, πυροδοτώντας ξεκαρδιστικές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η ταινία του Γκρεγκουάρ Βινιερόν ακολουθεί τα βήματα των δημοφιλών γαλλικών κωμωδιών με πρωταγωνιστή τον Κριστιάν Κλαβιέ, όπου ο έντονος ρυθμός και οι συνεχείς ανατροπές, τροφοδοτούμενες από απερίσκεπτο αυτοσχεδιασμό, προκαλούν άφθονο γέλιο. Συμπρωταγωνιστούν Ραγιάν Μπενσετί, Ζιλ Κοέν, Κλερ Σιστ.

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Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες

Η Φανί και ο Τομ είναι παντρεμένοι και ευτυχισμένοι εδώ και 20 χρόνια. Όμως μια μέρα ένα μεγάλο μυστικό αποκαλύπτεται: Η Φανί δεν είχε βιώσει ποτέ οργασμό. Ο Τομ, μηχανικός στο επάγγελμα, σοκαρισμένος, αποφασίζει τότε να αναλάβει μια τολμηρή πρόκληση, να δημιουργήσει το αντικείμενο που θα φέρει επανάσταση στη γυναικεία απόλαυση. Μαζί, οι δυο τους ξεκινούν μια αναζήτηση όσο τρελή άλλο τόσο και συγκινητική, που θα μεταμορφώσει τη σχέση τους. Μέχρι πού θα φτάσουν; Μακριά. Πολύ μακριά. Η Φανί εξερευνά τη θεραπεία, σε ομαδικά εργαστήρια και ακόμη κι ένα sex club, ενώ ο Τομ ξεκινά τη δική του αναζήτηση, επιστρατεύοντας όλη του την εφευρετική ιδιοφυΐα για να αντιμετωπίσει την απόλυτη πρόκληση. Γαλλική κομεντί, σε σκηνοθεσία Ρεέμ Κερισί, με την ίδια και τους Αλεξαντρά Λαμί, Φρανσουά Κλιζέ, Μιτί Αζαναβισιούς.

Γνήσιο Αντίγραφο (2010)

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Ένας Βρετανός συγγραφέας -στον ρόλο ο Γουίλιαμ Σιμέλ- καταφθάνει στην Τοσκάνη για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του σχετικά με την αξία των αντιγράφων στην τέχνη. Εκεί γνωρίζει μια Γαλλίδα αντικέρ και κατά τη διάρκεια μιας κοινής εκδρομής στα γραφικά χωριά της περιοχής, η λεκτική τους αντιπαράθεση γύρω από την αυθεντικότητα, την επινόηση,το πρωτότυπο και το αντίγραφο, την αλήθεια και την αναπαράστασή της, μετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι ρόλων.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ευρωπαϊκή παραγωγή του Ιρανού δημιουργού Αμπάς Κιαροστάμι που χάρισε στη Ζιλιέτ Μπινός το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε νέα ψηφιακή αποκατάσταση.



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