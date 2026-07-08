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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το θρίλερ «Tuner», τη μουσική ταινία «Η Μπαλάντα των Ονείρων», τη live-action μεταφορά της «Βαϊάνα» και την ταινία τρόμου «Evil Dead Burn».

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις κλασικές παραγωγές «Ωραία μου Κυρία» και «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

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H νέα ταινία του Κρίστιαν Πέτζολντ, η ισπανική κωμωδία «Το Δείπνο του Φράνκο», δύο ιστορίες με σημείο αναφοράς τη μουσική και τους ήχους, η live-action εκδοχή της «Βαϊάνα» με τον Ντουέιν Τζόνσον -και στην ελληνική μεταγλώττιση τη φωνή της Μαρίνας Σάττι– και η νέα άγρια περιπέτεια του franchise τρόμου «Evil Dead Burn».

Ακόμη, δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες σε δύο κλασικές ταινίες.

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Τι θα δούμε στους κινηματογράφους από τις 9 Ιουλίου.

«Το Δείπνο του Φράνκο»

1939: Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο εμβληματικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το χλιδάτο, ιστορικό ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν πτοεί τους αξιωματούχους του. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Ο νεαρός υπολοχαγός Μεντίνα, υπό την πίεση του χρόνου αλλά και του ανώτερου αξιωματικού του, ενός φανατικού Φαλαγγίτη, αποδέχεται την πρόταση του μετρ ντ’ οτέλ και παίρνει μια τολμηρή απόφαση: να βγάλει τους αντικαθεστωτικούς σεφ για λίγο από τη φυλακή ώστε να μαγειρέψουν το πιο νόστιμο δείπνο για τον Φράνκο. Οι «κόκκινοι» αντιφρανκικοί, έκπληκτοι, συνειδητοποιούν πως έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να «μαγειρέψουν» την απόδρασή τους.

Η ισπανική κωμωδία του Μανουέλ Γκόμες Περέϊρα απέσπασε τα βραβεία Γκόγια Διασκευασμένου Σεναρίου και Κοστουμιών και έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια στην Ισπανία. Με τους Μάριο Κάσας, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Nόρα Χερνάντες, Ασιέρ Ετσεάντια, Ελβίρα Μανγκούες. Μια ιστορία για την πολιτική, τον φανατισμό, την ιδεολογία, την πίστη στα ιδανικά, την προδοσία και τον έρωτα, μέσα από πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, όπως ο αινιγματικός μετρ ντ’ οτέλ, και, κυρίως, ο υπολοχαγός του Φράνκο, ίσως ο πιο «τρισδιάστατος» και αντιφατικός χαρακτήρας της ταινίας.

«Αντικατοπτρισμοί»

Μετά από ένα τροχαίο όπου σκοτώνεται ο φίλος της, η Λάουρα, σπουδάστρια πιάνου, φιλοξενείται στο εξοχικό σπίτι της Μπέτι, μάρτυρα του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτι φέρνει ανακούφιση σε όλους, ωστόσο η Λάουρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά τους όσο περνάει ο καιρός.

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H νέα ταινία του Γερμανού δημιουργού Κρίστιαν Πέτζολντ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών. Πρωταγωνιστεί η Πόλα Μπιρ, και οι Μπάρμπαρα Άουερ, Ματίας Μπραντ και Ίνο Τρεμπς, τους οποίους έχουμε συναντήσει και σε άλλες ταινίες του Κρίστιαν Πέτζολντ (Yella, In Transit, Κόκκινος Ουρανός).

«Η τελευταία ταινία του Κρίστιαν Πέτζολντ, απλώνεται σαν ένας ιστός αράχνης, στιβαρή σαν μυθιστόρημα, εφήμερη σαν τα συναισθήματα, λεπτεπίλεπτη και κομψή όπως τα κομμάτια του Σοπέν και του Ραβέλ που ταξιδεύουν μέσα της».Ryan Lattanzio, Indiewire.

Η ταινία συγκαταλέγεται στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς σύμφωνα με τα έγκυρα περιοδικά Cahiers du Cinema και Sight and Sound.

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«Tuner»

Ο Νίκι είναι ένας χαρισματικός νεαρός χορδιστής πιάνων, που διαθέτει με μια σπάνια ακουστική αντίληψη. Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη μουσική του καριέρα να έχει τελειώσει, εργάζεται στη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του, Χάρι Χόροβιτς και συναντά μια σειρά από ανθρώπους, ανάμεσά τους τη φοιτήτρια μουσικής σύνθεσης Ρούθι, με την οποία αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση.

Όταν ο Ούρι, ένας εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη όσο και παράνομη αποστολή. Η αμοιβή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Χάρι και την σύζυγό του, Μάρλα να αντιμετωπίσουν τα ιατρικά έξοδα για τα προβλήματα υγείας του Χάρι.

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Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του. Με τους Λίο Γούνταλ, Αβάνα Ρόουζ Λιου, Ντάστιν Χόφμαν, Ζαν Ρενό, Τόβα Φέλντσου, Λιόρ Ραζ. Σκηνοθεσία Ντάνιελ Ρόερ (Navalny).

Τον σχεδιασμό του ήχου υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Johnnie Burn, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του στην εξαιρετική ταινία The Zone of Interest (Ζώνη Ενδιαφέροντος). «Όταν μιλάμε για καλλιτεχνική δημιουργία, ηχητικό σχεδιασμό και τελειότητα σε αυτόν τον τομέα, για μένα δεν υπάρχει κανείς ανώτερος από τον Johnnie Burn», δηλώνει ο Ρόερ.

«Η Μπαλάντα των Ονείρων»

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Ο Ρικ, που βγάζει τα προς το ζην ως τραγουδιστής σε μία μπάντα γάμων, άφησε πριν από χρόνια τα όνειρα του για μια μεγάλη μουσική καριέρα προκειμένου να δημιουργήσει οικογένεια. Μέχρι που ένα βράδυ γνωρίζει τον Ντάνι, έναν Αμερικανό πρώην ποπ σταρ που προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί έξω από τη boy band που τον έκανε διάσημο.

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Οι δυο τους συνδέονται αμέσως μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική και περνούν τη νύχτα παίζοντας, συζητώντας και ανταλλάσσοντας ιδέες. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Ρικ παρουσιάζει στον Ντάνι το «How to Write a Song», μια μπαλάντα που είχε γράψει χρόνια πριν. Όταν λίγο αργότερα ακούει το τραγούδι να κυκλοφορεί με το όνομα του Ντάνι και να κατακτά τα charts, η απογοήτευσή του μετατρέπεται σε οργή. Χωρίς τη στήριξη που περίμενε και χωρίς κάποιον να πιστεύει την ιστορία του, ταξιδεύει από το Δουβλίνο όπου ζει στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσει όσα θεωρεί δικά του. Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας στην νέα ταινία του Τζον Κάρνεϊ, ο οποίος συνυπογράφει και τα τραγούδια με τον Γκάρι Κλαρκ, σταθερό συνεργάτη του στα Sing Street και Flora and Son.

«Βαϊάνα»

Η live-action ταινία της Disney σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy και Tony Τόμας Κάιλ, είναι ριμέικ του αγαπημένου animation του στούντιο. H 16χρονη Βαϊάνα, η αποφασιστική και ικανή κόρη του Αρχηγού Τούι, προορίζεται να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της ως μελλοντική ηγέτιδα του λαού της, ενώ παράλληλα της έχει απαγορευτεί να βρεθεί πέρα από τον ύφαλο του νησιού. Όταν όμως ο λαός της απειληθεί από μια καταστροφική δύναμη, η Βαϊάνα αψηφά τον πατέρα της και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού, σαλπάροντας σε μια επική περιπέτεια με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι, με σκοπό να επαναφέρει την ευημερία στον λαό της.

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Με τους Κάθριν Λαγκάαια, Ντουέιν Τζόνσον, Ρίνα Οουεν,Τζον Τούι, Φράνκι Ανταμς. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι Μαρίνα Σάττι (Βαϊάνα), Μιχάλης Κουινέλης (Μάουι), Βίνα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βάσια Ζαχαροπούλου, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Αφροδίτη Αντωνάκη, Στέλιος Ψαρουδάκης, Θεοδοσία Σαββάκη, Βάσια Λακουμέντα, Στεφανία Φιλιάδη, Γιώργος Μπανταδάκης, Σταύρος Καλλιγάς, Μαρία Γιαμέου, Ερασμία Μαρκίδη, Εύα Τσάχρα, Μαριάννα Καλογεράκη, Μυρτώ Στύλου, Ελένη Ποζατζίδου, Αλέξανδρος Λουζιώτης, Ιάσων Μίστης, Θανάσης Βουτσάς, Μελίνα Μαραζιώτη, Νάσια Αχλαδιώτου.

«Evil Dead Burn»

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites -μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση- ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν ισχύουν, ακόμα και μετά τον θάνατο. Η νέα άγρια και τρομακτική περιπέτεια του franchise τρόμου, σε σκηνοθεσία Σεμπαστιέν Βανιτσέκ. Με τους Σουχεϊλά Γιακούμπ, Τάντι Ράιτ, Χάντερ Ντούχαν, Λουσιάν Μπιουκάναν.

«Ωραία μου Κυρία» (1964)

Μία από τις πιο απολαυστικές κλασικές ταινίες όλων των εποχών, το «My Fair Lady» αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ που βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Πυγμαλίων» του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο.

Ο εκκεντρικός -και σνομπ- καθηγητής φωνητικής Χένρι Χίγκινς στοιχηματίζει ότι μέσα σε λίγους μήνες θα μεταμορφώσει την νεαρή, φτωχή ανθοπώλισσα Ελάιζα Ντουλίτλ σε κυρία της υψηλής κοινωνίας αλλάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά και τους τρόπους της. Ένα από τα πιο γνωστά θέματα γύρω από την ταινία ήταν η επιλογή της Όντρεϊ Χέπμπορν αντί της Τζούλι Άντριους που υποδύθηκε τον ρόλο στο θέατρο. Στα περισσότερα τραγούδια η Χέπμπορν ντουμπλαρίστηκε από τη σοπράνο Μάρνι Νίξον, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις όταν αποκαλύφθηκε. Η Τζούλι Άντριους, που τελικά πρωταγωνίστησε στην Mary Poppins, κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου την ίδια χρονιά. Πάντως το «My Fair Lady» απέσπασε 8 Όσκαρ. Οι δημιουργοί του μιούζικαλ και αργότερα της ταινίας επέλεξαν ένα φινάλε σε διαφορετική κατεύθυνση από Σο, ο οποίος θεωρούσε ότι μια σχέση μεταξύ Χίγκινς και Ελάιζα θα αναιρούσε ολόκληρο το νόημα του έργου.

«Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης» (1954)

Λονδίνο, δεκαετία του ’50. Ένας πρώην πρωταθλητής του τένις ανακαλύπτει ότι η πλούσια σύζυγός του διατηρεί ερωτική σχέση με έναν Αμερικανό συγγραφέα. Αποφασισμένος να μην χάσει την περιουσία της, οργανώνει το «τέλειο έγκλημα».

Η Summer Classics συνεχίζοντας το αφιέρωμά της στον μετρ του σασπένς, φέρνει ξανά στα θερινά σινεμά ένα από τα πιο κομψά και ιδιοφυή θρίλερ δωματίου στην ιστορία του κινηματογράφου, το κλασικό Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως (Dial M for Murder) μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της φιλμογραφίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Βασισμένο στο θεατρικό έργο του Φρέντρικ Νοτ, η ταινία μετατρέπει έναν κλειστό χώρο σε πεδίο απόλυτης αγωνίας αναδεικνύοντας τη σκηνοθετική ευφυΐα του δημιουργού της, ο οποίος αρχικά την είχε σχεδιάσει αξιοποιώντας την πρωτοποριακή για την εποχή τρισδιάστατη (3D) κινηματογράφηση.

Η ταινία σηματοδότησε την πρώτη συνεργασία του Χίτσκοκ με την εκθαμβωτική Γκρέις Κέλι, η οποία παραδίδει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της καριέρας της, ενώ η φωτογραφία του Ρόμπερτ Μπερκς χρησιμοποιεί έντονες αντιθέσεις και χαμηλές γωνίες λήψης ενισχύοντας την αίσθηση του εγκλωβισμού και μετατρέποντας καθημερινά αντικείμενα όπως ένα κλειδί ή ένα τηλέφωνο σε βασικούς μοχλούς της πλοκής. Η ένταση κορυφώνεται αριστοτεχνικά με την υποβλητική μουσική του Ντμίτρι Τιόμκιν, με χαρακτηριστικότερη τη διάσημη σκηνή της δολοφονίας. Πρωταγωνιστούν Ρέι Μιλάντ, Γκρέις Κέλι, Ρόμπερτ Κάμινγκς.