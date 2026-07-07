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Οι πρώτες αντιδράσεις των ειδικών χαρακτηρίζουν το έργο ως έναν εντυπωσιακό κινηματογραφικό θρίαμβο, παρά την επισήμανση ορισμένων μικρών αφηγηματικών αδυναμιών.

Οι κριτικοί εξυμνούν τη σκηνοθετική δεξιοτεχνία του Νόλαν, τις καθηλωτικές σκηνές μάχης και τις εξαιρετικές ερμηνείες ενός ιδιαίτερα αξιόλογου καστ ηθοποιών.

Η ταινία προτείνεται από πολλούς για παρακολούθηση σε αίθουσες IMAX, καθώς προσφέρει μια μοναδική οπτική εμπειρία μεγάλης κλίμακας που ξεπερνά τις προηγούμενες παραγωγές του σκηνοθέτη.

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Η Universal ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Αντί να διοργανώσει τις καθιερωμένες προβολές «word of mouth», όπου οι πρώτες εντυπώσεις στα social media προέρχονται κυρίως από influencers και bloggers, αυτή τη φορά το πρώτο κύμα αντιδράσεων έρχεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους -συντάκτες του κινηματογραφικού ρεπορτάζ και κριτικούς- που παρακολούθησαν την ταινία στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο ή σε ειδικές δημοσιογραφικές προβολές.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη συνοψίζονται ως επί το πλείστον σε διθυραμβικές κριτικές, παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος και για κάποιες αδυναμίες στην αφήγηση.

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«Μια πραγματική κινηματογραφική πανδαισία», έγραψε η Πέρι Νεμίροφ του Collider. «Μια μεγαλειώδης και καθηλωτική απόδοση του ομηρικού έπους, που φέρει ανεξίτηλα την προσωπική σφραγίδα του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ειλικρινά δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον κόσμο να μπορεί να μεταφέρει αυτό το υλικό στη μεγάλη οθόνη σε τόσο μεγάλη κλίμακα, εύρος και συναισθηματικό βάθος».

THE ODYSSEY is a filmmaking feast. A grand and gripping rendition of Homer’s epic, and one that feels uniquely Christopher Nolan. It’s sincerely hard to imagine any other filmmaker on the planet being able to bring that source material to screen with this much scale, scope and… pic.twitter.com/7jOO5Ch9ZZ July 6, 2026

Ο αρχισυντάκτης του Discussing Film, Άντριου Τζ. Σαλαζάρ, χαρακτήρισε την ταινία «συγκλονιστικό επίτευγμα», ενώ ο Ντέιβιντ Έρλιχ του IndieWire σημείωσε ότι, παρά τις κάποιες αδυναμίες στην αφήγηση, «η τελευταία πράξη ανταμείβει πλήρως το ταξίδι».

Time Out: «Πυκνή σε ιδέες αλλά απολύτως προσιτή, γεμάτη ερμηνείες-σταθμούς από το εντυπωσιακό καστ – με τη Σαμάνθα Μόρτον να είναι πραγματικά συγκλονιστική. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό κράμα κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας και θεάματος, προορισμένο να αντέξει στον χρόνο. Την είδα δύο φορές και κάθε προβολή μου αποκάλυψε νέα επίπεδα ανάγνωσης: ένα ανατριχιαστικό πορτρέτο ανδρών σημαδεμένων από τη βία του πολέμου, που αντικρίζουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των γυναικών, μια μελέτη πάνω στην ηγεσία και ταυτόχρονα μια παλιάς κοπής επική περιπέτεια. Ακόμη και ο Κύκλωπας με συγκίνησε. Και, προς έκπληξή μου, υπάρχουν και αρκετές στιγμές χιούμορ. Δείτε την. Και μετά δείτε την ξανά».

IndieWire: «Η “Οδύσσεια” λειτουργεί ως μια αναπάντεχα φυσική –και λιγότερο ζοφερή– συνέχεια του “Oppenheimer”: η ιστορία ενός ανθρώπου που στοιχειώνεται επειδή αψήφησε τους θεούς και οδήγησε έναν πολιτισμό στην καταστροφή, προσπαθώντας τώρα να πληρώσει το τίμημα της ίδιας του της ύβρεως. Η εμπειρία στο IMAX είναι πραγματικά τεράστια. Δεν συγκαταλέγεται στην κορυφαία βαθμίδα του έργου του Νόλαν λόγω κάποιων αφηγηματικών αδυναμιών, όμως η τελευταία πράξη ανταμείβει πλήρως το ταξίδι».

Variety: «Είδα την “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν και πρόκειται για ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Έναν πραγματικό θρίαμβο. Ένα μεγαλειώδες κινηματογραφικό έπος. Οι ερμηνείες των Τομ Χόλαντ, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τζον Λεγκουιζάμο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Λουπίτα Νιόνγκο είναι πραγματικά σπουδαίες – για ορισμένους, ίσως οι καλύτερες της καριέρας τους. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας πραγματικός οραματιστής και η “Οδύσσεια” ένα έργο τέχνης. Οι σκηνές των μαχών, ιδιαίτερα στην Τροία, κόβουν την ανάσα».

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The Independent: «Η μεγαλύτερη ταινία που έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα ο Νόλαν. Περιλαμβάνει σχεδόν τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών μεγάλης κλίμακας από οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του, και καθεμία από αυτές είναι μοναδικά καθηλωτική. Στην “Οδύσσεια” αξιοποιεί τα οπτικά εφέ και τις κινηματογραφικές ψευδαισθήσεις με τρόπο που δύσκολα έχουμε ξαναδεί. Αν υπάρχει μία μόνο ένσταση –και πρόκειται για ένα ευχάριστο “πρόβλημα”– είναι ότι πολλές από αυτές τις σκηνές σε κάνουν να θέλεις κι άλλο, κάτι που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την επιθυμία να ξαναδείς την ταινία. Δεν θυμάμαι άλλη ταινία με τόσο εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών, όπου όλοι ανεξαιρέτως αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο. Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα ο Τομ Χόλαντ, στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του ως Τηλέμαχος, ο Χιμές Πατέλ και, φυσικά, η Σαμάνθα Μόρτον, η οποία κλέβει την παράσταση, παρότι εμφανίζεται σε ελάχιστες σκηνές».

Ο αρχισυντάκτης κινηματογράφου του The Hollywood Reporter, Άαρον Κάουτς, σχολίασε: «Παρακολουθώ τις ταινίες του Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες από το “Memento” και, έπειτα από 25 χρόνια, η “Οδύσσεια” μάς προσφέρει κάτι που δεν είχε επιχειρήσει ποτέ μέχρι σήμερα: Μια ολοκληρωμένη, αυθεντικά τρομακτική σεκάνς τρόμου».

Digital Spy: «Η “Οδύσσεια” είναι συγκλονιστική. Γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές δράσης, συχνά συνοδευόμενες από ένα μουσικό θέμα που συγκλονίζει, κορυφώνεται σε μια τελευταία πράξη αντάξια των καλύτερων στιγμών της φιλμογραφίας του Νόλαν. Οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως αντιδράσουν στις αλλαγές της διασκευής, όμως ως κινηματογραφική εμπειρία ο Νόλαν κινείται σε δική του κατηγορία».

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Collider: «Η “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν είναι απλά απίστευτη. Είχα την τύχη να τη δω δύο φορές και στη δεύτερη προβολή μού φάνηκε ακόμη καλύτερη. Η ταινία με άφησε πραγματικά άφωνο. Αν έχετε τη δυνατότητα, δείτε τη σε IMAX 70mm. Είναι μια εμπειρία που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Θα είναι εξαιρετική σε οποιαδήποτε αίθουσα, αλλά η προβολή σε IMAX 70mm είναι η ιδανική επιλογή».

Ο κριτικός Έρικ Ντέιβις έγραψε: «Η “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας απόλυτος θρίαμβος και το κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας. Τα σκηνικά είναι εκπληκτικά, οι σκηνές δράσης κόβουν την ανάσα και η κλίμακα της παραγωγής ξεπερνά οτιδήποτε έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα. Η Αν Χάθαγουεϊ είναι εξαιρετική, ο Ματ Ντέιμον σπουδαίος και ο Τομ Χόλαντ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Ωστόσο, για μένα, ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση. Είναι το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού – ίσως και ολόκληρης της χρονιάς. Ανυπομονώ να τη δω ξανά».

Christopher Nolan's #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn Advertisement July 6, 2026

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety