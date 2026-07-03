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Η ταινία διαθέτει προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την καθιστά πιθανότατα την ακριβότερη παραγωγή με χαρακτηρισμό καταλληλότητας «R» στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το καστ περιλαμβάνει πολλούς γνωστούς ηθοποιούς, ενώ η παραγωγή γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών σε τοποθεσίες της Ισλανδίας και της Σκωτίας.

Ο σκηνοθέτης εστιάζει στην εφευρετικότητα του Οδυσσέα, ενώ ο Ματ Ντέιμον προχώρησε σε σημαντική σωματική μεταμόρφωση για τον ρόλο.

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Πέντε χρόνια μετά το «Tenet», ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει με την πιο φιλόδοξη, ίσως, ταινία της καριέρας του: Είναι η μεγαλειώδης μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστή τον Matt Damon.

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Η ταινία έχει προϋπολογισμό περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την καθιστά πιθανότατα την πιο ακριβή ταινία με χαρακτηρισμό καταλληλότητας «R» (δηλαδή κατάλληλη για θεατές άνω των 18 ετών) στην ιστορία του κινηματογράφου, ξεπερνώντας τίτλους όπως το «Joker: Folie à Deux» και το «Deadpool & Wolverine».

Η Universal Pictures, συνεργάτης του Νόλαν και στο «Oppenheimer», παίρνει ένα μεγάλη στοίχημα, υπολογίζοντας ότι το κοινό θα ανταποκριθεί για μία ακόμη φορά στη δουλειά και στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Νόλαν.

Πριν η ταινία φτάσει στις αίθουσες των κινηματογράφων, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις και πρώτες εικόνες από γυρίσματα έχουν ήδη αναδείξει επτά σημεία που σχολιάζει με…μανία ο διεθνής Τύπος.

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστής στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν – Φωτογραφία Tanweer

1. Ο Matt Damon ως «πολυμήχανος» Οδυσσέας

Ο Νόλαν περιγράφει τον Οδυσσέα ως έναν πολύπλοκο χαρακτήρα — έναν εξαιρετικό στρατηγό και εξαιρετικά πονηρό άνθρωπο — με έμφαση στην εξυπνάδα και την εφευρετικότητά του. Ο σκηνοθέτης αναφέρει ως πηγή έμπνευσης ιδίως τη μετάφραση της «Οδύσσειας» του 2017 από την κλασικίστρια Έμιλι Γουίλσον.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» στην Ελλάδα, Μεθώνη, 11 Μαρτίου 2025. Photo by Stefanos Kyriazis/NurPhoto

2. Cast με πολλούς χολυγουντιανούς αστέρες

Δίπλα στον Ματ Ντέιμον και την Αν Χάθαγουει, που υποδύεται την Πηνελόπη, η ταινία συγκεντρώνει τεράστια ονόματα όπως…Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Σαρλίρ Θέρον, Τζον Μπέρνθαλ και Μία Γκοθ, που συνθέτουν το «πάνθεον» των ηρώων στην Οδύσσεια.

Reuters/Αν Χάθαγουεϊ

3. Ο Δούρειος Ίππος…αλλιώς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Δούρειος Ίππος στην ταινία δεν είναι ο συνηθισμένος επιβλητικός κολοσσός, αλλά εμφανίζεται μισοβυθισμένος στη θάλασσα, θυμίζοντας περισσότερο «λάθος» παρά σπουδαία κατασκευή, με στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια καθώς ανεβαίνει η στάθμη του νερού, περιμένοντας σιωπηλά να τους σύρουν οι Τρώες μέσα στα τείχη της πόλης.

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4. Γύρισμα εξ ολοκλήρου σε IMAX 70mm

Ο Νόλαν επέλεξε να γυρίσει ολόκληρη την ταινία σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών, μια επιλογή που δείχνει προσήλωση στην παλιά σχολή της κινηματογραφικής τεχνικής. Ωστόσο, στελέχη της IMAX έχουν αναφέρει, ταυτόχρονα, ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί πρωτόγνωρη τεχνολογία για το συγκεκριμένο έργο.

Wikimedia/ Ο Κρίστοφερ Νόλαν

5. Γυρίσματα σε εμβληματικά «ομηρικά» τοπία

Τα γυρίσματα έγιναν σε τοποθεσίες όπως η Ισλανδία και η Σκωτία, αναζητώντας αχανείς θάλασσες, βραχώδεις ακτές και άγρια τοπία που να αποδίδουν οπτικά τη μυθική γεωγραφία του ταξιδιού του Οδυσσέα προς την Ιθάκη.

Ο Ματ Ντέιμον στην «Οδύσσεια» – Φωτογραφία Universal

6. Η σωματική μεταμόρφωση του Ματ Ντέιμον

Ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον φέρεται να έχασε σημαντικό σωματικό βάρος προκειμένου να φτάσει στον σωματότυπο της εφηβικής του ηλικίας, δηλώνοντας πως βρέθηκε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση για τον ρόλο. Ένα στοιχείο που παρουσιάζεται ως ένδειξη μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης στον μύθο.

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Ο Τομ Χόλαντ στην «Οδύσσεια» – Φωτογραφία Tanweer

7. Η «επιστροφή στην εστία» ως προσωπικό στίγμα του Νόλαν

Αρκετοί δημοσιογράφοι επισημαίνουν πως το θέμα του ήρωα που παλεύει να επιστρέψει στην οικογένειά του συνδέεται με έναν επαναλαμβανόμενο πυρήνα σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Ο ίδιος ο Νόλαν αναγνωρίζει ότι έχει γυρίσει πολλές ταινίες για ευφυείς άνδρες που προσπαθούν να γυρίσουν στο σπίτι και στην οικογένειά τους, και όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την αντίδραση του κοινού στην επανάληψη μοτίβων, δεν το σχολίασε παρά μόνο με έναν αναστεναγμό!

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