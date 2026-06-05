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Το ενδιαφέρον του κοινού στις ΗΠΑ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι τόσο έντονο που προκάλεσε ακόμη και προσωρινές δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων.

Η αυξημένη ζήτηση για προβολές σε κινηματογράφους IMAX και άλλες premium αίθουσες μεγάλου φορμά οδήγησε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας την εφαρμογή της AMC, της μεγαλύτερης αλυσίδας κινηματογράφων παγκοσμίως.

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Αν και το σύστημα επανήλθε σύντομα, οι χρόνοι αναμονής για την αγορά εισιτηρίων έφτασαν έως και τη μία ώρα, ενώ παρόμοια προβλήματα καταγράφηκαν και στην πλατφόρμα της Fandango. Σημειώνεται ότι η διάθεση εισιτηρίων για προβολές IMAX και premium large format ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Μαΐου.

Το ενδιαφέρον για τις προβολές IMAX δεν είναι τυχαίο. Ο Νόλαν, γύρισε την ταινία με τις ειδικές κάμερες IMAX, επιμένοντας σταθερά στη σημασία της κινηματογραφικής εμπειρίας στη μεγάλη οθόνη.

Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι είχαν τεθεί σε προπώληση εισιτήρια για τις πρώτες προβολές της ταινίας σε IMAX 70mm, τα οποία εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη πρακτική για τα κινηματογραφικά δεδομένα, η οποία αποδίδεται εν μέρει στη σχέση που έχει αναπτύξει το κοινό με το έργο του Νόλαν. Αντίστοιχα, κατά την κυκλοφορία του «Oppenheimer», θεατές ταξίδευαν εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να παρακολουθήσουν την ταινία στην προτεινόμενη από τον δημιουργό της μορφή προβολής.

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια και πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Ρόμπερτ Πάτινσον, η παραγωγή της Universal συγκαταλέγεται ήδη στις πλέον αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αυξημένη ζήτηση προκαλεί προβλήματα στις υποδομές της AMC. Ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί το 2023 με την κινηματογραφική ταινία για την περιοδεία «Eras Tour» της Taylor Swift, αλλά και το 2025 με την ταινία «Showgirl». Μέχρι στιγμής, ούτε η AMC ούτε Universal και Fandango έχουν σχολιάσει επισήμως τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία προπώλησης.

Με πληροφορίες από Variety