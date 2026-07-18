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Σπάει τα ταμεία και στην Ελλάδα, από τις πρώτες ημέρες προβολής της στους κινηματογράφους, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχοντας κερδίσει κοινό και κριτικούς.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα σπάσει τα ρεκόρ, αλλά εάν θα καταφέρει να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

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Στα Village Cinemas ανακοίνωσαν ότι, μόλις ένα 24ωρο από την πρώτη ημέρα προβολής της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι προκρατήσεις έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας ήδη τις 32.000.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, καταγράφεται sold out στις προβολές λέγοντας ότι η «Οδύσσεια έγραψε ιστορία πριν καν ξεκινήσει, καθώς η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία«.

Περισσότεροι από 32.000 θεατές είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους, καταγράφοντας το μεγαλύτερο κύμα προπώλησης στην ιστορία των Village Cinemas και ξεπερνώντας ακόμη και το AVENGERS: ENDGAME, που διατηρούσε μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

»Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Christopher Nolan αποτελεί ήδη το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς ενώ η ταινία είναι η πρώτη στην ιστορία του κινηματογράφου που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία των μυθικών πλασμάτων (όπως ο Κύκλωπας) στην οθόνη.

Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον (Οδυσσέας), μαζί με τους Αν Χάθαγουεϊ (Πηνελόπη), Τομ Χόλαντ (Τηλέμαχος), Ρόμπερτ Πάτινσον (Αντίνοος) και Ζεντάγια (θεά Αθηνά).