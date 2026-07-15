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Η Ζεντάγια πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της κατά την προωθητική περιοδεία της νέας ταινίας «Οδύσσεια», επιλέγοντας μια λευκή δημιουργία με μεγάλα φτερά που παρέπεμπε σε αγγελική μορφή και ταυτόχρονα στον ρόλο που υποδύεται στην ταινία.

Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στο AMC Lincoln Square Theater της Νέας Υόρκης, τραβώντας τα βλέμματα με τη θεατρική της εμφάνιση.

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Zendaya stuns at ‘THE ODYSSEY’ premiere. pic.twitter.com/LlFkhtrE56 — Film Updates (@FilmUpdates) July 14, 2026

Στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η Ζεντάγια ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά και επέλεξε ένα λευκό φόρεμα του γαλλικού οίκου Matières Fécales, το οποίο έμοιαζε να αντλεί έμπνευση από τον χαρακτήρα της. Η δημιουργία διέθετε ασύμμετρο στράπλες ντεκολτέ, μακριά ουρά και εντυπωσιακά λευκά φτερά στην πλάτη, δημιουργώντας μια εικόνα με έντονες αρχαιοελληνικές αλλά και αιθέριες αναφορές.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λευκές γόβες, ενώ η ηθοποιός επέλεξε να αφήσει τα μαλλιά της σε μια μακριά πλεξούδα. Το μακιγιάζ κινήθηκε σε φυσικούς τόνους και συνδυάστηκε με μακριά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Chopard. Την επιμέλεια της εμφάνισής της είχε, όπως και σε πολλές προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις της, ο επί χρόνια συνεργάτης και στιλίστας της, Λο Ρόουτς.

Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης έδωσαν επίσης το «παρών» αρκετοί πρωταγωνιστές της ταινίας, ανάμεσά τους η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Ματ Ντέιμον.

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, η Ζεντάγια τη θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν τη μάγισσα Κίρκη. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.