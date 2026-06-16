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Ο Τομ Χόλαντ φαινόταν να επιβεβαίωσε τον γάμο του με τη Ζεντάγια σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, λέγοντας ότι τα μέλη της οικογένειάς τους «ήταν όλα εκεί» την ημέρα του γάμου τους. Οι εικασίες για το αν οι δύο συμπρωταγωνιστές του «Spider-Man» παντρεύτηκαν επίσημα έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, όταν ο Λο Ρόουτς, στυλίστας της Ζεντάγια, δήλωσε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών ότι ο γάμος τους «ήδη έγινε» και «είναι πολύ αληθινός».

Η αποκάλυψη του Ρόουτς προκάλεσε αναταραχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησε σε viral φωτογραφίες της Ζεντάγια με νυφικό που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και σε περισσότερες ψεύτικες εικόνες που απεικόνιζαν τον φερόμενο γάμο. Η Ζεντάγια δεν επιβεβαίωσε τον γάμο της με τη Χόλαντ κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου της νωρίτερα φέτος για το «The Drama», αλλά συζήτησε τις φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης.

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Tom Holland Confirms His Wedding to Zendaya After Months of Speculation https://t.co/5zVHklQH24 — People (@people) June 16, 2026

Μιλώντας στο Esquire, ο Χόλαντ είπε ότι αντιμετώπισε με χιούμορ την όλη φρενίτιδα γύρω από τις φωτογραφίες γάμου που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να στείλει μηνύματα σε μέλη της οικογένειας σχετικά με τις φωτογραφίες, ο Χόλαντ απάντησε: “Όχι, επειδή ήταν όλοι τους εκεί”. “Αυτό είναι το μόνο που θα πω πάνω σ’ αυτό”, πρόσθεσε.

Ο Χόλαντ δεν είπε τίποτα άλλο για τον γάμο του με τη Ζεντάγια, αλλά επαίνεσε πολύ τη σύντροφό του. Οι δυο τους έχουν κάνει μαζί τέσσερις ταινίες “Spider-Man”, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας “Brand New Day” του Ιουλίου, και έχουν επίσης ρόλους στην ταινία “Η Οδυσσεία” του Κρίστοφερ Νόλαν.

“Η δουλειά μας μπορεί να παρουσιάσει πολύ αγχωτικές καταστάσεις και είναι πραγματικά ωραίο να έχουμε ένα θεμέλιο μιας σχέσης που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου”, είπε ο Χόλαντ. “Μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με τρόπους που μόνο εμείς μπορούμε, επειδή μόνο εμείς καταλαβαίνουμε πραγματικά πώς είναι να ζεις αυτού του είδους ζωή, και νομίζω ότι αυτό είναι μια τέτοια πολυτέλεια, γιατί απλά δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσα να έχω κάτι τέτοιο με κάποιον άλλο. Έτσι, για μένα, βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη, και είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της. Επίσης δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια υποστήριξη και ασφάλεια. Τελεία και παύλα.”

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Χόλαντ επανέλαβε για άλλη μια φορά την επιθυμία του να παραμείνει στο franchise του «Spider-Man» για αρκετό καιρό, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει ο ίδιος στην παράδοση της σκυτάλης στον νέο ηθοποιό που θα τον διαδεχτεί. Ο Χόλαντ θέλει να χρησιμεύσει ως μέντορας με τον ίδιο τρόπο που ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ήταν μαζί του στις πρώτες του μέρες στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel. Ποιον έχει βάλει στο μάτι ο Χόλαντ για να αναλάβει;

«Ο Όουεν Κούπερ θα ήταν καταπληκτικός», είπε ο Χόλαντ για τον ηθοποιό νικητή που βραβεύτηκε με Emmy για την ερμηνεία του στην σειρά «Adolescence». «Προφανώς είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και αποτελεί θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή».