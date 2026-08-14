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Στην τελετή παρέστησαν τέσσερις μάρτυρες, μεταξύ των οποίων η αδελφή της νύφης και ένας στενός φίλος του ποδοσφαιριστή από την εποχή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το επίσημο έγγραφο του γάμου επιβεβαιώνει την υπογραφή προγαμιαίου συμφωνητικού, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του ζευγαριού.

Το ζευγάρι δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις, ωστόσο δημοσίευσε φωτογραφία με τις βέρες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα του γάμου.

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Μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι παντρεύτηκε τη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την κρυφή τελετή του ζευγαριού.

Ο Πορτογάλος σταρ και η σύντροφός του επέλεξαν να παντρευτούν σε μια ιδιαίτερα διακριτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τον γάμο, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση της είδησης. Η μοναδική δημόσια εμφάνισή τους μετά την τελετή ήταν με τις βέρες στα χέρια τους.

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Νέα στοιχεία για τον γάμο παρουσίασε η ισπανική εκπομπή «El verano se mueve», η οποία αποκάλυψε λεπτομέρειες που, σύμφωνα με την ίδια, προκύπτουν από το επίσημο έγγραφο του γάμου.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στις 11 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που ανέβασαν στα social media την πρώτη φωτογραφία τους μετά την τελετή. Στην εικόνα φαίνονταν τα χέρια τους ενωμένα, με τις δύο απλές χρυσές βέρες.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κασκάις στις 13:30. Παρόντα ήταν και τα πέντε παιδιά του ζευγαριού, ενώ συνολικά υπήρχαν τέσσερις μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό γάμου.

Πρώτη στη σχετική λίστα εμφανίζεται η Ιβάνα Ροντρίγκες, αδελφή της Χεορχίνα, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση. Ως μάρτυρας συμμετείχε επίσης ο Μιγκέλ Χοσέ, στενός φίλος του Ρονάλντο, τον οποίο γνώρισε την περίοδο που και οι δύο αγωνίζονταν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μπορεί ο Μιγκέλ Χοσέ να μην ήταν ιδιαίτερα γνωστός ως ποδοσφαιριστής, ωστόσο, σύμφωνα με την εκπομπή, διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια στενούς δεσμούς με τον Πορτογάλο άσο.

Στο έγγραφο αναφέρονται ακόμη ο Χοσέ και η Μόνικα, μητέρα και γιος, οι οποίοι διατηρούν στενή σχέση με τη Χεορχίνα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο των κοσμημάτων, σύμφωνα πάντα με την ισπανική εκπομπή.

Το επίσημο έγγραφο περιλαμβάνει, τέλος, και αναφορά σε προγαμιαίο συμφωνητικό που υπέγραψε το ζευγάρι. Η συμφωνία περιέχει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν την περιουσία των δύο συζύγων.