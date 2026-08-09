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Η πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων με χαμηλό εισόδημα, καλύπτοντας τα έξοδα της προίκας, βασικά οικιακά είδη και αρχικό κεφάλαιο για μικρές επιχειρήσεις.

Η ισλαμική αστυνομία Hisbah επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς ιατρικούς ελέγχους για την αποφυγή απάτης από ζευγάρια που επιδιώκουν οικονομικά οφέλη.

Παρά τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, οι Αρχές αποκλείουν ύποπτες περιπτώσεις για να διασφαλίσουν την εγκυρότητα του προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας.

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Εορταστικό κλίμα επικράτησε την τελευταία εβδομάδα στην πόλη Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, η οποία πλημμύρισε από χρώματα και ενθουσιασμό, καθώς 1.500 ζευγάρια ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεγάλη μαζική γαμήλια τελετή.

Για αρκετές ημέρες, οι δρόμοι της πόλης ήταν γεμάτοι από νυφικά πάρτι και οικογένειες που προετοίμαζαν τις εμφανίσεις των μελλόνυμφων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν διάφορες οργανωμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των γάμων.

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Την Παρασκευή, οι νύφες, φορώντας κόκκινες μαντίλες (hijab), και οι γαμπροί, με ασορτί κόκκινα καπέλα και λευκές παραδοσιακές ενδυμασίες, κατευθύνθηκαν στο παλάτι του Εμίρη, του παραδοσιακού μουσουλμάνου ηγέτη της πόλης. Εκεί πραγματοποιήθηκε η κεντρική τελετή, κατά την οποία τα 1.500 ζευγάρια έγιναν και επίσημα σύζυγοι.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν το Σάββατο με γαμήλιο πρωινό που παρέθεσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κάνο, Abba Kabir Yusuf, ο οποίος έδωσε την ευλογία του στους νεόνυμφους.

Kano State in Nigeria married off 1,500 couples in a mass ceremony as part of a government initiative to help low-income residents cover wedding costs and support family stability.



Funded by the state’s social welfare programme, the initiative brought together couples from all… pic.twitter.com/rdSmFXWYxi — TRT World (@trtworld) August 8, 2026

Κάλυψη των εξόδων από την κυβέρνηση

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της πολιτείας Κάνο, η οποία διέθεσε 1,5 δισ. νάιρα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο υψηλό οικονομικό κόστος που συχνά συνοδεύει έναν γάμο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση καλύπτει την προίκα της νύφης, ενώ παρέχει επίσης έπιπλα και βασικά είδη που χρειάζονται τα ζευγάρια για να δημιουργήσουν το πρώτο τους σπίτι. Η ετήσια διοργάνωση ξεκίνησε το 2012, με πρωτοβουλία του τότε κυβερνήτη της πολιτείας. Εκείνη τη χρονιά παντρεύτηκαν στο παλάτι 100 ζευγάρια, τα οποία αποτελούνταν κυρίως από χήρες και διαζευγμένες γυναίκες.

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Τα μαζικά γαμήλια προγράμματα συνεχίστηκαν και υπό τους επόμενους κυβερνήτες, με τον αριθμό των ζευγαριών να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς μεγάλωνε η ζήτηση. Στη διαδικασία εντάχθηκαν επίσης άνθρωποι που βρίσκονται σε πολυγαμικούς μουσουλμανικούς γάμους.

The Kano State mass wedding is taking place, with grooms gathered and waiting for the commencement of prayers before the matrimony ceremony begins. pic.twitter.com/ms02rzvFsQ — News Central TV (@NewsCentralTV) August 7, 2026

Η δημοτικότητα του προγράμματος είναι πλέον τόσο μεγάλη, ώστε φέτος υπέβαλαν αίτηση 5.000 ζευγάρια. Την όλη διαδικασία επιβλέπει η Hisbah, η ισλαμική αστυνομία της πόλης, η οποία έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη να ελέγχει και να αξιολογεί τα ζευγάρια που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

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Το Κάνο διαθέτει μουσουλμανική πλειοψηφία και στην πολιτεία εφαρμόζεται η Σαρία παράλληλα με το κοσμικό νομικό σύστημα. Ο Mujahid Aminudeen, αναπληρωτής γενικός διοικητής της Hisbah, παραδέχεται ότι η διαδικασία ελέγχου δεν είναι καθόλου εύκολη.

«Όποτε διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο ή περίεργο σε ένα ζευγάρι, το αποκλείουμε», δήλωσε στο BBC. Όπως εξηγεί, ορισμένα ζευγάρια φτάνουν στα άκρα προκειμένου να πείσουν τις Αρχές ότι αποτελούν πραγματικά ερωτευμένα ζευγάρια, ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται περισσότερο για τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει το πρόγραμμα. Η πολιτειακή κυβέρνηση δαπανά περίπου 1 εκατομμύριο νάιρα, δηλαδή περίπου 735 δολάρια, για κάθε ζευγάρι που συμμετέχει.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης

Σύμφωνα με τη Hisbah, κάθε ζευγάρι λαμβάνει ένα πακέτο με βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός νέου νοικοκυριού.

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Σε αυτό περιλαμβάνονται κρεβάτια, στρώματα, σεντόνια, μαξιλάρια, έπιπλα και τρόφιμα. Παράλληλα, κάθε νύφη λαμβάνει προίκα ύψους 100.000 νάιρα. Επιπλέον, παρέχονται άλλα 100.000 νάιρα ως αρχικό κεφάλαιο, με στόχο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας και να μπορέσουν τα ζευγάρια να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία μετά τον γάμο.

Πριν εγκριθεί η συμμετοχή τους, όλα τα ζευγάρια υποβάλλονται σε ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τεστ για HIV, ηπατίτιδα, εγκυμοσύνη, καθώς και έλεγχο συμβατότητας γονοτύπων.

🎥#WATCH | Kano State in Nigeria held a mass wedding ceremony for 1,500 couples on Friday as part of a government initiative aimed at helping low-income residents overcome the rising cost of marriage and support family stability.



The initiative, funded through Kano’s social… pic.twitter.com/ot2GkvjyO9 Advertisement August 9, 2026

Ορισμένα ζευγάρια μαάλιστα, αποκλείστηκαν αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν αλλοιώσει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεών τους.

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Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, μια γυναίκα που επρόκειτο να παντρευτεί είχε παρουσιάσει τον ίδιο της τον αδελφό ως γαμπρό, σε μια προσπάθεια να επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

Η οικονομική κρίση αυξάνει τη ζήτηση

Ο δημοσιογράφος Yusuf Ali Abdallah, ο οποίος καλύπτει εδώ και χρόνια τις μαζικές γαμήλιες τελετές, εκτιμά ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στη Νιγηρία έχει εντείνει την απόγνωση μεταξύ των υποψηφίων που επιχείρησαν φέτος να εξασφαλίσουν μια θέση στο πρόγραμμα.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο γάμος απαιτεί χρήματα και η οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση», δήλωσε στο BBC. «Αυτό κάνει ορισμένους ανθρώπους απελπισμένους να μπουν σε αυτή τη λίστα».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ζευγάρι που ήταν ήδη παντρεμένο προσπάθησε μάλιστα να παρουσιαστεί ως μελλόνυμφο, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Η απάτη έγινε αντιληπτή και το ζευγάρι αποκλείστηκε. Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί και επιτήδειοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν να εξασφαλίσουν μια θέση στη λίστα των επιδοτούμενων ζευγαριών. Η λίστα είχε δοθεί στη δημοσιότητα δύο εβδομάδες πριν από την τελετή.

Μετά το γαμήλιο γεύμα του Σαββάτου, ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των οικιακών ειδών που παρέχονται στα νεόνυμφα ζευγάρια.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός αναμένεται να παραμείνει ζωντανός για αρκετές ακόμη ημέρες στην Κάνο, καθώς οι 1.500 νεόνυμφοι θα αρχίσουν να οργανώνουν τη νέα τους ζωή και να διαμορφώνουν τα σπίτια στα οποία θα ξεκινήσουν τη συζυγική τους πορεία.

Με πληροφορίες από BBC