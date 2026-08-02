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Νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αμαλία Κωστοπούλου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη γαμήλια δεξίωση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Αμερικανό επιχειρηματία στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, λίγους μήνες μετά τον πολιτικό γάμο του ζευγαριού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Στη νέα της ανάρτηση, η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε εικόνες από τη δεξίωση που ακολούθησε την τελετή. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει την ώρα που κόβει τη γαμήλια τούρτα, ενώ σε άλλα απαθανατίζεται να χορεύει και να γιορτάζει μαζί με τους καλεσμένους του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη δεξίωση παρευρέθηκαν περίπου 350 καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί με το ζευγάρι αυτή την ξεχωριστή ημέρα.