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Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Σαν Βίτο, ενώ ακολούθησε η πολιτική τελετή στο ιστορικό Παλάτσο Καρινιάνο του Τορίνο.

Το ζευγάρι παρέθεσε ιδιωτικό δείπνο σε εστιατόριο της πόλης για να γιορτάσει το γεγονός μαζί με τους τρεις γιους του.

Το μοντέλο και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από το 2001, έχοντας αρραβωνιαστεί επίσημα το 2017 πριν προχωρήσουν στον γάμο τους.

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Η Εύα Χερτζίκοβα και ο επί χρόνια σύντροφός της, Γκρεγκόριο Μαρσιάι, επισφράγισαν τη σχέση τους με γάμο, ύστερα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο στην Ιταλία, παρουσία της οικογένειάς του και λίγων αγαπημένων φίλων.

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Σαν Βίτο, με τους τρεις γιους του ζευγαριού, Τζορτζ, Φίλιππε και Έντουαρντ, να βρίσκονται στο πλευρό των νεόνυμφων σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

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Η κομψή εμφάνιση της νύφης

Η 53χρονη καλλονή επέλεξε μία λευκή δημιουργία του οίκου Lanvin, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή κάπα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διακριτικά αξεσουάρ και φυσικό μακιγιάζ.

Ο Γκρεγκόριο Μαρσιάι εμφανίστηκε με σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ανοιχτό γκρι γραβάτα και λευκή μπουτονιέρα.

Μετά τη θρησκευτική τελετή ακολούθησε η πολιτική τελετή στο ιστορικό Παλάτσο Καρινιάνο και συγκεκριμένα στην αίθουσα Sala dei Plebisciti. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσαν οι νεόνυμφοι στο βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Del Cambio.





Μία σχέση που μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες

Η Χερτζίκοβα και ο Μαρσιάι γνωρίστηκαν το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγότι της Ιταλίας και από τότε παρέμειναν αχώριστοι. Το 2017 αρραβωνιάστηκαν, ενώ πλέον αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Για το διάσημο μοντέλο από την Τσεχία πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ντράμερ των Bon Jovi, Τίκο Τόρες.

Η Εύα Χερτζίκοβα έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1994 μέσα από την εμβληματική καμπάνια «Hello Boys» της Wonderbra και στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior και Chanel.

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Από την πλευρά του, ο Γκρεγκόριο Μαρσιάι προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια του Τορίνο, η οποία ίδρυσε τη Sabelt, εταιρεία που δραστηριοποιείται στα συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Tatler, η Χερτζίκοβα είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, λέγοντας:

«Με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που είμαι, ακριβώς όπως είμαι. Υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Όμως εκείνος πάντα με ανεβάζει ξανά. Είναι ένας τόσο θετικός άνθρωπος και ένας υπέροχος πατέρας. Γεμίζει τη ζωή μου με χαρά».

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