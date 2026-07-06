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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια έζησαν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους, καθώς το Σάββατο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Σύμφωνα με story που δημοσίευσε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο, κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

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Μετά την τελετή ακολούθησε γαμήλιο γλέντι, όπου τους καλεσμένους περίμενε μια εντυπωσιακή έκπληξη. Στον ουρανό πραγματοποιήθηκε ένα σόου με drones, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα.

Ανάμεσα στα μηνύματα που σχημάτισαν τα drones ήταν, στα αγγλικά, οι φράσεις «καλώς ήλθατε στην Ελλάδα» και «ο τρόπος των Αντετοκούνμπο», χαρίζοντας μια ιδιαίτερη νότα στη βραδιά.

Με τον γάμο τους, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια επισημοποίησαν τη σχέση τους, η οποία μετρά περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τις δύο κόρες τους.