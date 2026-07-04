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Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος μιας σκυλίτσας στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, η οποία κατανάλωσε έναν ξεβρασμένο λαγοκέφαλο που είχε παρασύρει η θάλασσα στην ακτή.

Το περιστατικό γνωστοποίησε η ιδιοκτήτρια του ζώου, Μαρία Καλουδιώτη, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να ενημερώσει και να προειδοποιήσει όσους επισκέπτονται τις παραλίες μαζί με τα κατοικίδιά τους.

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Όπως περιγράφει, η σκυλίτσα της, η «Μορένα», εντόπισε στην παραλία έναν μικρό λαγοκέφαλο που είχε ξεβραστεί από τα κύματα και τον έφαγε. Λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να καταρρέει και, παρά την προσπάθεια να της παρασχεθεί βοήθεια, πέθανε περίπου μισή ώρα μετά την κατανάλωση του ψαριού.

Στο συγκινητικό μήνυμά της, η ιδιοκτήτρια εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο της για την απώλεια του αγαπημένου της κατοικιδίου, ενώ παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων και άλλων ζώων συντροφιάς.

Όπως επισημαίνει, ο λαγοκέφαλος αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο όταν ξεβράζεται στις παραλίες, καθώς μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος για τα ζώα που θα τον καταναλώσουν. Για τον λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να επιτηρούν διαρκώς τα κατοικίδιά τους κατά τη διάρκεια της βόλτας τους κοντά στη θάλασσα, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια τραγικά περιστατικά.

Η συγκλονιστική ανάρτησή της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους για την απώλεια της «Μορένας» και να υπενθυμίζουν τη σημασία της αυξημένης προσοχής στις παραλίες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.