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Ο νεαρός άνδρας απέκτησε το δίπλωμα Open Water, το οποίο του επιτρέπει να πραγματοποιεί καταδύσεις σε βάθος έως δεκαοκτώ μέτρων.

Η εκπαιδεύτρια Κάλλι Ρουμελιώτου τόνισε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να καταδύονται αυτόνομα με την κατάλληλη ιατρική έγκριση και συνοδεία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η επιμονή και η αγάπη του για τη θάλασσα τον οδήγησαν στην επιτυχία χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης ενθαρρύνει τους νέους να κυνηγούν τα όνειρά τους και να δοκιμάζουν συνεχώς νέες εμπειρίες χωρίς να παραμένουν στάσιμοι.

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Ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης από το Ηράκλειο είναι ίσως ο μοναδικός τυφλός που κατάφερε να γίνει πιστοποιημένος δύτης σε όλη την Κρήτη, παραδίδοντας μαθήματα ζωής σε μικρούς και μεγάλους.

Ο νεαρός Κρητικός, κλήθηκε αρχικά μέσω του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης να συμμετάσχει σε ένα δοκιμαστικό μάθημα κατάδυσης σε εκδήλωση στα Χανιά και αυτό ήταν η αρχή για την ενασχόλησή του με τον κόσμο της κατάδυσης.

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Η συγκλονιστική του ιστορία

Ο Γιώργος Δασκαλάκης πάσχει από ολική τύφλωση που προέκυψε μετά από περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν 2,5 ετών. Αυτό όμως, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Όπως φαίνεται έχει απίστευτη όρεξη για ζωή αλλά και για κατάδυση!

Μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6, περιέγραψε την πρώτη του επαφή με την κατάδυση ως μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του.

«Λατρεύω τη θάλασσα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο νερό ένιωσα μια απερίγραπτη χαρά, γαλήνη και ηρεμία. Είναι συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αγάπη του για τη θάλασσα τον ώθησε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του, να αποκτήσει το πρώτο του δίπλωμα κατάδυσης και να θέσει ήδη ως επόμενο στόχο την απόκτηση ανώτερης πιστοποίησης.

«Όταν θέλεις κάτι πραγματικά, μπορείς να το πετύχεις»



Ο νεαρός δύτης στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα προς όλους, ιδιαίτερα προς τους νέους ανθρώπους, ενθαρρύνοντάς τους να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους. Όπως δήλωσε, αρχικά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την πιστοποίηση, όμως η επιμονή και η αγάπη του για την κατάδυση τον οδήγησαν στην επιτυχία. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες ούτε κατά τη θεωρητική ούτε κατά την πρακτική εκπαίδευση.

«Όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν υπάρχει κάτι που να σε σταματά. Δεν δυσκολεύτηκα ούτε στη θεωρία ούτε στην πράξη», σημείωσε.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η στήριξη που έλαβε από τους θεράποντες ιατρούς του, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε ιατρική αντένδειξη για την ενασχόλησή του με την κατάδυση.

Η κατάδυση είναι προσβάσιμη και στα άτομα με αναπηρία



Η εκπαιδεύτρια κατάδυσης Κάλλι Ρουμελιώτου εξήγησε ότι ο Γιώργος απέκτησε την πιστοποίηση Open Water, η οποία του επιτρέπει να πραγματοποιεί καταδύσεις έως και τα 18 μέτρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την αναπηρία του.

Όπως ανέφερε, η εκπαίδευση περιλαμβάνει αρκετές ημέρες θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης, με τις ίδιες βασικές δεξιότητες που απαιτούνται και για κάθε άλλο νέο δύτη.

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Όπως υπογράμμισε η κ. Ρουμελιώτου, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασχοληθούν με την αυτόνομη κατάδυση, εφόσον υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: η έγκριση του εκπαιδευτή, η επιθυμία του ίδιου του δύτη και η ιατρική γνωμάτευση που επιτρέπει τη συμμετοχή του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δύτες με αναπηρία πραγματοποιούν τις καταδύσεις τους με κατάλληλα εκπαιδευμένους συνοδούς, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης δεν θεωρεί πως κάνει κάτι «ηρωικό». Αντίθετα, πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τα όριά του, αρκεί να τολμήσει.

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«Ο κόσμος είναι μεγάλος και υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να βγαίνουμε έξω, να ζούμε, να δοκιμάζουμε νέες εμπειρίες και να μην μένουμε στάσιμοι», είναι το μήνυμα που απευθύνει σε όλους.