Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των πέντε Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, καθώς ένας από τους διασώστες άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος.

Πρόκειται για τον λοχία Μοχάμεντ Μαχουντί, μέλος της Ακτοφυλακής των Μαλδίβων, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες στην ατόλη Βάαβου το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

🚨 MNDF staff sergeant Mohamed Mahudhee, who was involved in the search & rescue operation to recover bodies of the Italian divers in Vaavu atoll, has died after being treated for DCS. #Italy #Maldives pic.twitter.com/JtjWVDiLKC — Unaish Ahmed (@unaishoo) May 16, 2026

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, επικαλούμενη τον δημοσιογράφο Ουναΐς Αχμέντ από τις Μαλδίβες, ο λοχίας φέρεται να υπέστη νόσο αποσυμπίεσης (DCS), μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί σε δύτες έπειτα από ταχεία ανάδυση ή παραμονή σε μεγάλο βάθος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Με ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα X, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα, αναφέροντας: «Το θάρρος, η θυσία και η προσφορά του προς το έθνος θα παραμείνουν για πάντα αξέχαστα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του».

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και ο πρόεδρος των Μαλδίβων, ο οποίος σε ανάρτησή του σημείωσε ότι ο θάνατος του λοχία Μοχάμεντ Μαχουντί αποτελεί μια συγκλονιστική απώλεια για ολόκληρη τη χώρα, αποδίδοντας τιμή στην αυτοθυσία του και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στις Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών των πέντε Ιταλών συνεχίζονται.