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Όλο και περισσότεροι έχουν Ίντερνετ που λειτουργεί με οπτική ίνα, ωστόσο πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν πώς ακριβώς λειτουργεί και τι χρειάζεται για αυτήν.

Η οπτική ίνα «συστήνεται» στο κοινό μέσω ανάρτησης του λογαριασμού oryktagr στο Instagram. Συνοπτικά, δεν μεταφέρει ηλεκτρισμό όπως τα παλιά καλώδια χαλκού, μα μεταφέρει παλμούς φωτός μέσα σε ένα νήμα γυαλιού, τόσο λεπτό όσο μια τρίχα ανθρώπου. Το γυαλί αυτό φτιάχνεται από χαλαζία, ο οποίος μπορεί να είναι από τα πιο κοινά ορυκτά στη Γη, μα επί της προκειμένης απαιτείται χαλαζίας υψηλής καθαρότητας (HPQ- High Purity Quartz). Ο λόγος για αυτό είναι πως κάθε ατέλεια στο γυαλί προκαλεί απώλεια σήματος.

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Πέραν του χαλαζία, χρειάζεται και γερμάνιο: Μια οπτική ίνα έχει δύο στρώματα, έναν πυρήνα και έναν εξωτερικό φλοιό. Για να παραμένει το φως εγκλωβισμένο μέσα στον πυρήνα και να ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς απώλεια, τα δύο στρώματα πρέπει να έχουν διαφορετική οπτική πυκνότητα. Το γερμάνιο (Ge), λοιπόν, προστίθεται στον πυρήνα ακριβώς για να αυξήσει τον δείκτη διάθλασης του γυαλιού, δημιουργώντας την απαραίτητη διαφορά μεταξύ πυρήνα και φλοιού. Ως εκ τούτου, Το φωτεινό σήμα ανακλάται συνεχώς στα εσωτερικά τοιχώματα (σαν να ταξιδεύει μέσα σε έναν τέλειο καθρέφτη) και φτάνει στον προορισμό του άθικτο.

Ο χαλαζίας υψηλής καθαρότητας εξορύσσεται μόνο σε λίγες τοποθεσίες παγκοσμίως: Τα σημαντικότερα κοιτάσματα βρίσκονται στη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, γεγονός που τον καθιστά στρατηγικά κρίσιμο υλικό. Το γερμάνιο παράγεται σε ποσοστό πάνω από 80% από την Κίνα και η Ε.Ε. το έχει κατατάξει επίσημα στον κατάλογο Κρίσιμων Α’ Υλών & Στρατηγικών Υλικών, μαζί με λίθιο, κοβάλτιο και σπάνιες γαίες.

Όπως το γάλλιο για τις LED και το ίνδιο για τις οθόνες, το γερμάνιο προκύπτει κυρίως ως παραπροϊόν επεξεργασίας ορυκτών ψευδαργύρου. Εν ολίγοις, χωρίς εξόρυξη ψευδαργύρου, δεν υπάρχει γερμάνιο- και χωρίς γερμάνιο δεν υπάρχει οπτική ίνα.

Παγκοσμίως έχουν εγκατασταθεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα οπτικών ινών και τα δίκτυα οπτικών ινών υποστηρίζουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής υποδομής.