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Επί δεκαετίες η κυρίαρχη πεποίθηση μεταξύ των επιστημόνων ήταν πως η επιφάνεια του Άρη είναι μια παγωμένη έρημος εδώ και περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια- και, εφόσον ισχύει αυτό, οποιοδήποτε νερό υπήρχε σε υγρή μορφή είτε θα κλείστηκε βαθιά κάτω από το έδαφος είτε θα χάθηκε στο Διάστημα.

Μια νέα έρευνα, ωστόσο, το αμφισβητεί αυτό: Αναλύοντας δεδομένα από το κινεζικό όχημα Zhurong, το πρώτο της Κίνας στον Άρη, ερευνητές υπό τον Τζιατσένγκ Λιού, του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, βρήκαν στοιχεία που δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία. Για την ακρίβεια, αν οι ερμηνείες τους έχουν βάση, θα υποδείκυναν την έπαρξη ορυκτών κρυστάλλων που θα μπορούσαν να είχαν σχηματιστεί μόνο σε νερό σε υγρή μορφή, σε ένα τμήμα του εδάφους του Άρη που είναι πολύ νεότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

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Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Phys Org, η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy. To Zhurong είχε προσεδαφιστεί στην Utopia Planitia, στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη, τον Μάιο του 2021 και για 93 ημέρες συγκέντρωνε στοιχεία για την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη μέχρι που μια αμμοθύελλα έδωσε τέλος στην αποστολή του. Στο διάστημα αυτό οι κάμερές του κατέγραψαν φωτεινούς, επίπεδους βράχους να ξεπροβάλλουν από την άμμο, με τα όργανα του οχήματος να μεταδίσουν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι οι βράχοι ήταν πλούσιοι σε ορυκτά που έφεραν νερό. Με βάση αυτές τις εικόνες, οι ερευνητές δυσκολεύονταν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθέσεις τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας η ομάδα επανεξέτασε τα δεδομένα του Zhurong, εστιάζοντας στα σχήματα των μικροσκοπικών κρυστάλλων που ήταν ορατοί κάτω από την επιφάνεια των βράχων. Συνδυάζοντας μετρήσεις, διαπίστωσαν ότι είχαν παραχθεί από σεληνίτη, που μπορεί να σχηματιστεί μόνο σε υψηλή συγκέντρωση αλμυρού νερού. Στη συνέχεια έγιναν περαιτέρω υπολογισμοί για το βάθος του όγκου νερού που θα προϋπέθετε κάτι τέτοιο (από 6,25 μέχρι 25 μέτρα) και εκτιμήθηκε επίσης η ηλικία του εδάφους, στα περίπου 757 εκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα, το νερό προήλθε από άλμη που βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια, έλιωσε και κινήθηκε προς τα πάνω λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας και μετά συγκεντρώθηκε καθώς πάγωνε από πάνω προς τα κάτω.

Αν ισχύουν οι μετρήσεις, αυτό θα υποδείκνυε πως νερό σε υγρή μορφή θα μπορούσε να υπάρχει στον Άρη για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αργότερα από ό,τι υποδεικνύουν τα περισσότερα μοντέλα- και επίσης, η Utopia Planitia θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα προορισμό για μελλοντικές αποστολές.