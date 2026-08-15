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Οι αρχές διερευνούν πιθανή βλάβη στη καλωδίωση του θερμοσίφωνα και την πιθανή έλλειψη ρελέ ασφαλείας στον ηλεκτρικό πίνακα της παλαιάς κατοικίας.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στο πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του οικήματος, το οποίο είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού εντός του 2024.

Η οικογένεια του θύματος προτίθεται να κινηθεί νομικά, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας στα τουριστικά καταλύματα.

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Ο τραγικός και άδικος θάνατος του 17χρονου Άλεξ ΜακΚι στην Κίμωλο έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια αλλά και την κοινότητα στο Κορκ της Ιρλανδίας που μεγάλωνε, αφήνοντας αναπάντητα πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας που διέθετε το πετρόκτιστο κτήριο όπου διέμενε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Δημοσίευμα του βρετανικού Guardian αναφέρεται στις προσπάθειες των αρχών να διερευνήσουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σπιτιού, ρίχνοντας φως στην αιτία θανάτου του άτυχου παιδιού.

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«Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε δύο θανάτους από ηλεκτροπληξία. Είπα στη μητέρα να κατεβάσει αμέσως τον γενικό διακόπτη», δήλωσε σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό ο Αγαπητός Ξάνθης, διευθυντής ΕΣΥ, μετακινούμενος γιατρός περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Κιμώλου.

Ο 17χρονος Άλεξ ΜακΚί βρισκόταν στο νησί μόλις τρεις ημέρες όταν συνέβη η τραγωδία στις 9 Αυγούστου.

Η Κίμωλος ήταν ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, Ιφιγένειας, άρα ο ίδιος και η οικογένειά του επισκέπτονταν τακτικά το νησί, διαμένοντας στο ίδιο πετρόκτιστο σπίτι που είχε χτιστεί πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η Ελληνική Αστυνομία δήλωσε στο Guardian ότι η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον θερμοσίφωνα του οικήματος και σε πιθανή βλάβη στη καλωδίωση. «Το σπίτι έχει αποκλειστεί και ζητήσαμε από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα να επιθεωρήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση. Εκτιμάται ότι ο ηλεκτρικός πίνακας ενδέχεται να μην διέθετε ρελέ ασφαλείας», δήλωσε αστυνομικός.

Ένας μικρός επιστήμονας

Ο ΜακΚί ξεχώριζε για τις υψηλές επιδόσεις και τη δημιουργικότητά του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε λάβει μέρος σε ένα μαθητικό επιστημονικό πρόγραμμα, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε μαζί με την ομάδα του το «Bumblebee», ένα πρωτοποριακό σύστημα επικοινωνίας για παιδιά με δυσκολίες στην ομιλία. Η εργασία τους κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της, ενώ απέσπασε και ειδικό βραβείο από το «Γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού» της Ιρλανδίας.

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Για τον Άλεξ μίλησε με συγκίνηση ο Ιρλανδός βουλευτής Κολμ Μπερκ, ο οποίος τον είχε συναντήσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην οποία είχε παρουσιαστεί και βραβευτεί η εργασία του.

«Είναι εξαιρετικά θλιβερό να ακούς ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος πέθανε με τόσο τραγικό τρόπο», δήλωσε, περιγράφοντας τον 17χρονο ως έναν νέο με ιδιαίτερο ταλέντο και μεγάλες προοπτικές. «Ήταν ένας πραγματικά ταλαντούχος νέος, με ολόκληρη τη ζωή του και μια σπουδαία καριέρα μπροστά του», ανέφερε.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο δήμαρχος της Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης ως επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου το 2024 — ένα έγγραφο που, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

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Η οικογένεια δήλωσε ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά. «Ο νυν δήμαρχος φέρει τεράστια ποινική ευθύνη», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Βουδούρης.

Ο Guardian καταλήγει ότι σε μία χώρα που βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό, το τραγικό περιστατικό έφερε στο φως το ζήτημα των ηλεκτρολογικών προδιαγραφών στα τουριστικά καταλύματα που εκμισθώνονται εποχικά στα ελληνικά νησιά.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά του με τις αρχές να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία εξαιτίας της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.

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