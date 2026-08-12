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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970, ενώ η κατοικία φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής.

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Τι ερευνούν οι Αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Επίσης, αξιολογείται δημοσιευμένη πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου που είχε δοθεί από τον δήμαρχο του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος.

Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, το σπίτι παραμένει σφραγισμένο από την αστυνομία, με την οικογένεια του ανήλικου να περιμένει απαντήσεις για το πώς μια στιγμή των καλοκαιρινών διακοπών μετατράπηκε σε τραγωδία.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του 17χρονου, για τις καλοκαιρινές διακοπές.