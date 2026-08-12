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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του 17χρονου, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει το γεγονός ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου φέρεται να μην διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για μηχανισμό ασφαλείας που ανιχνεύει τυχόν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου. Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να τεθούν υπό εξέταση στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.