Στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν προληπτικά χθες τέσσερις στρατιώτες αφού κεραυνός έπεσε κοντά σε στρατόπεδο της περιοχής, προκαλώντας διακοπή του ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΓΕΣ, μετά τον κεραυνό υπήρξαν διαμαρτυρίες για φόβο/ αδιαθεσία, οπότε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου τους κράτησαν προληπτικά. Όπως διαπιστώθηκε, είναι καλά στην υγεία τους, και στους τρεις δόθηκε εξιτήριο. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις.

Advertisement

Advertisement

Το 902 δημοσίευσε επιστολές στρατευμένων με καταγγελίες σχετικά με το περιστατικό.

«Η κυβέρνηση που δίνει δισ. για πολεμικούς εξοπλισμούς αδιαφορεί για τις απαρχαιωμένες υποδομές

«Ως νέος στρατευμένος που υπηρετώ την θητεία, μου καταγγέλλω τη στάση της κυβέρνησης η οποία αδιαφορεί για την άθλια κατάσταση των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου. Οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες και τα μέτρα ασφαλείας δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο. Την ίδια στιγμή όμως δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς και την εμπλοκή στους πολέμους σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την ασφάλεια των φαντάρων οι οποίοι καθημερινά εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Τελευταίο παράδειγμα η χθεσινοβραδινή καταιγίδα στο Μεσολόγγι που οδήγησε σε ηλεκτροπληξία από κεραυνό τέσσερις φαντάρους, που βρίσκονταν εντός της μονάδας, και όλους τους άλλους να τρέχουν με σάκους με άμμο να προστατέψουν τους θαλάμους από το νερό καθώς δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου στην περιοχή. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στη μεγάλη λίστα ατυχημάτων σε δεκάδες στρατόπεδα ανά την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι φαντάροι και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να διεκδικούν να ζουν αξιοπρεπώς, ώστε τα συμβάντα αυτά να πάψουν να είναι συνήθεια.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή εντός των στρατοπέδων.

Στρατιώτης Βίτσας Δημήτρης,

Advertisement

ΚΕΝ Μεσολόγγι».

«Οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να μην κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή εντός των στρατοπέδων

«Σαν νέος στρατευμένος που υπηρετεί τη θητεία του καταγγέλλω τη στάση της κυβέρνησης η οποία την ίδια στιγμή που συμμετέχει ενεργά τόσο στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού δαπανώντας δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, αδιαφορεί για την ασφάλεια των φαντάρων που υπηρετούν και δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αφήνοντας απαρχαιωμένες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις των στρατοπέδων. Αποτέλεσμα είναι στο στρατόπεδο στο Μεσολόγγι 4 φαντάροι να χτυπηθούν από ηλεκτροπληξία μέσα στα λουτρά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του στρατοπέδου που προκλήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας. Μόλις προχτές στη Ρόδο σκοτώθηκε ένας 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας έχασε το χέρι του και δίνει μάχη για τη ζωή του έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας. Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε δεκάδες άλλα αντίστοιχα μέσα στα στρατόπεδα τα προηγούμενα χρόνια. Οι φαντάροι, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί πρέπει να διεκδικούν να ζουν αξιοπρεπώς, ώστε τα συμβάντα αυτά να πάψουν να είναι συνήθεια. Όλοι οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή εντός των στρατοπέδων.

Advertisement

Στρατιώτης Κουνάβης Ανδρέας,

ΚΕΝ Μεσολόγγι».

Advertisement