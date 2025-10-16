Μία μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας υπέστη ηλεκτροπληξία χθες το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, τη στιγμή που προσπάθησε να ενεργοποιήσει τον διακόπτη του φωτισμού.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου στην Παιδιατρική Κλινική.

Το περιστατικό, έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας, η οποία αποκάλυψε ότι μέσα σε 2 ημέρες σημειώθηκαν 2 επικίνδυνα περιστατικά σε σχολικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, προηγήθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ μέσα στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη στον μετασχηματιστή.

«Μόνο από τύχη δεν συνέβη σοβαρότερο ατύχημα», ανέφερε η Ένωση, επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Η Ένωση Γονέων έκανε λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας τους αρμόδιους φορείς για την απουσία ελέγχων και συντήρησης στα σχολικά κτίρια. «Η αδιαφορία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μαθήτριας και την έκθεση δεκάδων μαθητών σε κίνδυνο», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

«Έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων στη Χαλκίδα, όμως κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί. Δεν θα μείνουμε απαθείς. Απαιτούμε ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας και σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους», πρόσθεσε επίσης.

Παράλληλα, η Ένωση ζητάει να πραγματοποιηθούν άμεσα τεχνικοί έλεγχοι στα δύο σχολεία και να διατεθεί επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε –όπως τονίζεται– «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά κανένα παιδί μέσα στο σχολείο του».

Πηγή: eviaonline.gr