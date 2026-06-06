Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια μακροσκελή ανάρτησή της, η γνωστή ηθοποιός Ζέτα Δούκα αποκάλυψε πώς συνεχίζει να διατηρεί την καλλίγραμμη σιλουέτα της της στην έκτη δεκαετία της ζωής της.

«Αυτό είναι το σώμα μου. Χωρίς κανένα φίλτρο και καμία επεξεργασία. Με μία πόζα που ίσως κολακεύει αλλά σε καμία περίπτωση δεν παραποιεί την πραγματικότητα. Είναι το σώμα μιας γυναίκας 52 χρονών, με καλά γονίδια , που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου σε σχέση με την αποδοχή του, έχει νοσήσει από ανορεξία και βουλιμία, έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί πριν 10 χρόνια και πλέον φλερτάρει με την εμμηνόπαυση και σχεδόν όλα τα παρελκόμενα.

Advertisement

Advertisement

Και επειδή πλέον έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να μιλάμε ανοιχτά για το τέλος της εμμήνου ρύσης μας και για τις επιλογές που έχουμε προκειμένου να περάσουμε τις ορμονικές αλλαγές με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, να κάποια πράγματα που κάνω κι έχουν αποτέλεσμα σε μένα σε αυτή τη φάση της ζωής μου».

Η Ζέτα Δούκα.

Ζέτα Δούκα: Με κορμί μοντέλου στα 52

Η Ζέτα Δούκα, που δεν έχει κρύψει τη μάχη που έχει δώσει μικρότερη με τις διατροφικές διαταραχές, δεν παρέλειψε να αποκαλύψει τους τέσσερις υγιείς κανόνες που ακολουθεί προκειμένου να διατηρήσει το βάρος της.

1: Τακτική αλλά ήπια άσκηση, αεροβική για εξισορρόπηση ορμονών και πιλάτες για το μυϊκό όγκο που χάνεται ραγδαίως.

2: Περιορισμός των υδατανθράκων ( με συμβουλή του γυναικολόγου μου, Ηλία Χιντιπά) και επεξεργασμένων τροφίμων. Δίνω βάση στις πρωτεΐνες, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και κάνω διαλειμματικη νηστεία 16:8 όταν μπορώ.

3: Πολύ νερό, λίγο αλκοόλ (έχω λατρέψει τα alcohol free ποτά)

4: Συμπληρώματα διατροφής για ενέργεια , γερά οστά και καλό ύπνο (το πιο σημαντικό!) , κατόπιν συμβουλής