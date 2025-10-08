Η Ζέτα Δούκα και η Δώρα Χρυσικού ήταν καλεσμένες στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τετάρτης, με αφορμή τη νέα τους, τολμηρή, παράσταση με τίτλο Vaginahood.

Από την αρχή της συζήτησης, η Ζέτα Δούκα ρωτήθηκε για την πρόσφατη εξέλιξη στη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη: «Ήμασταν μαζί στα δικαστήρια με την Χρύσα. Βγήκε ο δικηγόρος μας και τοποθετήθηκε το καλοκαίρι, αλλά μιας και δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη στην πιο δύσκολη μήνυση που είχα καταθέσει εγώ προς τον μάρτυρά του για ψευδορκία και προς τον κύριο Κιμούλη για ηθική αυτουργία» ανέφερε η 51χρονη ηθοποιός.

«Ο μόνος μάρτυρας του, ο οποίος καταθέτοντας στην τελευταία φάση της αγωγής που μας έχει κάνει είπε κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι και του κατέθεσα μήνυση για ψευδορκία» συνέχισε η Ζέτα Δούκα. «Μια μήνυση και μια δίκη που κερδήθηκαν πανηγυρικώς και οι δύο καταδικάστηκαν σε 20 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ».

Ζέτα Δούκα: «Ήταν μια μεγάλη ψυχική δοκιμασία»

Η Ζέτα Δούκα με τον Γιώργο Κιμούλη το 2007.

Αν και η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη δεν έχει τελειώσει ακόμα, η ηθοποιός είναι πλέον αισιόδοξη για το τελικό αποτέλεσμα: «Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ένα τριήμερο πολύωρο, μεγάλης ψυχικής δοκιμασίας και για τις δυο μας, και για τον Νίκο Ψαρρά και τους μάρτυρες μας αλλά πήγαν όλα καλά. Προχωράμε. Υπάρχει ηθική ικανοποίηση. Είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους που παλεύουν στο δικαστικό σύστημα να κερδίσουν και να δικαιωθούν, ότι τα πράγματα μπορεί να αργούν ακόμη και να έχουν κόστος, αλλά τελικά το αποτέλεσμα τους δικαιώνει και πρέπει να παλεύουν για αυτό».