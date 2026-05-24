Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το «παρών» στο «T-Center» για τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο η παρουσία και η δημόσια στήριξή του προς τους «ερυθρόλευκους» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media. Ο παρουσιαστής δέχθηκε σειρά μηνυμάτων από οπαδούς που τον αποκάλεσαν ακόμη και «προδότη», με τον ίδιο να απαντά μέσω βίντεο, εξηγώντας τη στάση του.

Όπως ανέφερε αρχικά, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ, θεωρεί αυτονόητο να στηρίζει μια ελληνική ομάδα όταν αγωνίζεται σε διεθνή διοργάνωση. «Πήγα να δω τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρ στο Final Four της Euroleague. Όλοι γνωρίζετε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Παρ’ όλα αυτά, ανέβασα story έξω από το ΟΑΚΑ και είπα πως, σαν Έλληνας, εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να προκριθεί στον τελικό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τον καταιγισμό αντιδράσεων που ακολούθησε, αποκαλύπτοντας πως έλαβε δεκάδες επικριτικά μηνύματα. «Το τι έγινε στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. “Ντροπή σου, προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό”, “έπρεπε να εύχεσαι να χάσει”», ανέφερε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως κατανοεί το πάθος που έχει ο κόσμος για την ομάδα του, ωστόσο διαφωνεί με τη λογική ότι πρέπει να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε αντίπαλος μιας ελληνικής ομάδας. Όπως είπε, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, στηρίζει φυσικά τον Δικέφαλο και θέλει τη νίκη της ομάδας του. Όταν όμως ελληνικός σύλλογος αγωνίζεται απέναντι σε ξένη ομάδα, θεωρεί ότι προέχει η ελληνική εκπροσώπηση.

«Αν τώρα εύχεσαι, προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια για να χάσει ο Ολυμπιακός από τη Φενέρ, τότε ουσιαστικά λες πως η οπαδική σου ταυτότητα είναι πιο σημαντική από την ιδιότητά σου ως Έλληνας. Και αυτό λέει περισσότερα για εσένα παρά για εμένα», τόνισε.

Ο Σάκης Τανιμανίδης ξεκαθάρισε επίσης πως θα στηρίξει τον Ολυμπιακό και στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επαναλαμβάνοντας ότι οι οπαδικές αντιπαραθέσεις, κατά τη γνώμη του, πρέπει να περιορίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ στις ευρωπαϊκές μάχες ο ίδιος στέκεται πάντα στο πλευρό της ελληνικής ομάδας.