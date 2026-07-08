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Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τόνισε ότι η ομάδα οφείλει να τηρεί το μπάτζετ και τους κανόνες του salary cap για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε τον σεβασμό της ομάδας προς τους αθλητές και εξέφρασε την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με τον Κώστα Παπανικολάου.

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Στην παρουσίαση της συνεργασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τη Superbet, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, απάντησαν σε ερώτηση για τις αυξήσεις που έχουν ζητήσει οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ξεκαθάρισε ότι “άμα αρχίζουμε γενικά να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω να έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Euroleague”, υπενθυμίζοντας δύο λέξεις “μπάτζετ και salary cap”.

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Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες και τη συνεισφορά τους, εκφράζοντας την επιθυμία του ο Κώστας Παπανικολάου να συνεχίσει στο λιμάνι.

Αρχική τοποθέτηση έκανε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος: “Είναι η ευκαιρία να ακούσει επιτέλους ο κόσμος και τη θέση μας, εγώ αυτό που έχω να κάνω σαν σχόλιο είναι να ξεκινήσω από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και τι σύμβαση.

Το συμβόλαιο είναι μια διμερής συμφωνία, με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος ζούμε μία πραγματικότητα στα media, η οποία πραγματικά αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα,. δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, να μας πει και ο συνάδελφος από την Ισπανία, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού αυτό.

Δηλαδή όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά, όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μονά ζυγά εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γιατί εσείς δε το λέτε με κάποια εμπάθεια, την πραγματικότητα σχολιάζεται και λέτε: ας πάρει ο τάδε δύο, ας πάρει ο τάδε τρία.

Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε: το μπάτζετ και το salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται.

Μία ομάδα η οποία θέλει να συνεχίσει να είναι επιτυχημένη και μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Άμα αρχίζουμε γενικά να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω να έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα”.

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Γιώργος Αγγελόπουλος για ανανέωση με Παπανικολάου: «Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίκτες – Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε»

Ο Ολυμπιακός σέβεται όλους του παίκτες, σέβεται την συνεισφορά τους, ειδικά αυτούς που είπατε, αναγνωρίζει την προσφορά τους.

Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, εννοείται ότι τον θέλουμε”.

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