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Δημοσίευμα του αμερικανικού HoopsHype εμφανίζει τον Παναθηναϊκό να έχει κλείσει τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο, που υπογράφει το δημοσίευμα, αναφέρει ότι ο Γάλλος φόργουορντ έχει συμφωνήσει με τους “πράσινους” και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Ο 30χρονος Γιαμπουσέλε τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε Σίξερς, Νικς και Μπουλς, πριν μείνει free agent. Προηγουμένως είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 67 αγώνες της regular season. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε αγωνιστεί και από το 2017 έως το 2019, φορώντας τότε τη φανέλα των Σέλτικς, οι οποίοι τον είχαν διαλέξει στο Νο16 του NBA Draft το 2016.