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Πολύ ακριβά πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στον πέμπτο τελικό της Greek Baskeball League.

«Καμπάνα» 50.000 ευρώ σε Ναν και Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ για το μεταξύ τους επεισόδιο

Τα όσα απαράδεκτα έγιναν εντός αγωνιστικού χώρου και κορυφώθηκαν στα αποδυτήρια με την ανταλλαγή γροθιών ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν έφεραν βαριές ποινές για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αλλά και φυσικά για τους δύο αθλητές τους.

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Ναν – Τζόουνς: Όλα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης στην φυσούνα του ΣΕΦ – Νέο βίντεο χωρίς ήχο

Τόσο οι πράσινοι όσο και οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. Παράλληλα, η κάθε ΚΑΕ καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Ναν – Τζόουνς: Η συνάντηση στους διαδρόμους των αποδυτηρίων που κατέληξε σε γροθιές (Βίντεο)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές, ενώ ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού με 2 αγωνιστικές. Κι αυτό γιατί ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού τιμωρήθηκε μόνο για όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Τζόουνς και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Τέλος, οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκαν οριστικά.