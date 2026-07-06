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Πολύ ακριβά πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στον πέμπτο τελικό της Greek Baskeball League.

Τα όσα απαράδεκτα έγιναν εντός αγωνιστικού χώρου και κορυφώθηκαν στα αποδυτήρια με την ανταλλαγή γροθιών ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν έφεραν βαριές ποινές για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αλλά και φυσικά για τους δύο αθλητές τους.

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Τόσο οι πράσινοι όσο και οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. Παράλληλα, η κάθε ΚΑΕ καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές, ενώ ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού με 2 αγωνιστικές. Κι αυτό γιατί ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού τιμωρήθηκε μόνο για όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Τζόουνς και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Τέλος, οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκαν οριστικά.