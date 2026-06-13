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Σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, διακρίνεται η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς πλησιάζει και επιτίθεται με μπουνιές στον Κέντρικ Ναν, αμέσως μετά το τέλος του Game 5.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, οι «πράσινοι» καταγγέλουν επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

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Στα αποδυτήρια των δύο ομάδων επικράτησε τεράστια ένταση και ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε μετά τις δηλώσεις του ξανά στην κάμερα της ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για χτύπημα του σέντερ των «ερυθρόλευκων» στο πρόσωπο του Ναν, την ώρα που οι παίκτες βρίσκονταν στα αποδυτήρια.

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι διαιτητές χρέωσαν τον Ναν με τέταρτο φάουλ πάνω στον Βεζένκοφ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ζήτησε flopping του Βεζένκοφ και αμέσως επικράτησε ένταση.

Λίγο αργότερα τόσο ο Ναν όσο και ο Τζόουνς αποβλήθηκαν από τους διαιτητές καθώς ήρθαν στα χέρια, με την ένταση να διατηρείται και μετά το τέλος του παιχνιδιού.