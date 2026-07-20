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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τις αντιπάλους του για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η κλήρωση έβγαλε πως θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948.

Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού επί της Πάσκι, οι “πράσινοι” θα βρουν στον δρόμο τους τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948, με το πρώτο ματς να διεξάγεται εντός έδρας στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 εκτός έδρας.

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Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει την Πάκσι, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30/7.