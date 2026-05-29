Στις 29 Μαίου 2024 το «όνειρο τρελό» των φίλων του Ολυμπιακού έγινε πραγματικότητα. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με γκολ στην παράταση χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στον τελικό του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη μοναδική εκείνη ευρωπαϊκή περιπέτεια, που θα βρίσκεται για πάντα χαραγμένη στο βιβλίο της ευρωπαϊκής ιστορίας των ελληνικών συλλόγων.

Η πορεία εκείνη είχε επικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων:

Όπως η μεγάλη ανατροπή, όταν στους «16» της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός έχασε με 4-1 εντός έδρας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, πριν επικρατήσει-και προκριθεί στην παράταση με 6-1 στην TSC Arena στη Σερβία

Στα προημιτελικά απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, με τον τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Τζολάκη να αποκρούει τρία πέναλτι. Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός διέλυσε το μεγάλο φαβορί από την Αγγλία με δύο νίκες 4-2 στην Αγγλία και 2-0 στο Φάληρο. Στον τελικό με την Φιορεντίνα ο Ελ Καμπί έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο 116′ και το τρόπαιο κατέληξε στον Πειραιά.

«Κάηκε ο Πειραιάς»

Μόλις ο Πορτογάλος διαιτητής Αρτούρ Σοσάρες Ντίας σφύριξε τη λήξη του τελικού, εκατομμύρια φίλαθλοι ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι παίκτες και οι οπαδοί στις κερκίδες έγιναν μια αγκαλιά μέσα σε δάκρυα χαράς.

Στον Πειραιά χιλιάδες κόσμου που έβλεπαν το ματς σε γιγαντοοθόνες άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα. Η νύχτα έγινε μέρα στο Πασαλιμάνι και το Μικρολίμανο. Αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Η αποστολή του Ολυμπιακού επιβιβάστηκε σε ένα ανοιχτό διώροφο λεωφορείο για να πάει στον Πειραιά. Κατά μήκος της Λεωφόρου Συγγρού, χιλιάδες οπαδοί με μηχανάκια και αυτοκίνητα συνόδευαν το λεωφορείο, δημιουργώντας μια τεράστια πομπή.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς έγινε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γύρω στις πέντε τα ξημερώματα, όταν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους γύρω δρόμους. Στήθηκε μια τεράστια εξέδρα όπου οι παίκτες ανέβαιναν ένας-ένας και γνώριζαν την αποθέωση.

Οι αριθμοί της ιστορικής επιτυχίας

Αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση ελληνικής ομάδας σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1971 όταν ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άγιαξ με 0-2.

Επίσης:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ- ο γηραιότερος προπονητής που κέρδισε τον αγώνα- έγινε τότε ο δεύτερος προπονητής που κέρδισε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο σε δύο συνεχόμενες σεζόν ως επικεφαλής διαφορετικών συλλόγων (2023 Europa League με Σεβίλλη, 2024 Conference League με Ολυμπιακό).

Το μόνο προηγούμενο: ένας άλλος Ισπανός προπονητής Ραφαέλ Μπενίτεθ (Κύπελλο UEFA 2004 με τη Βαλένθια, 2005 Champions League με τη Λίβερπουλ).

Ο Αγιούμπ Ελ Κάαμπι σημείωσε το τελευταίο γκολ νίκης (χρονομέτρηση 115:16) σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό μετά τον Ντιέγκο Φορλάν για την Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον της Φούλαμ στον τελικό του Europa League το 2010 (115:36).

Ο Ελ Κάαμπι ολοκλήρωσε την ένδοξη ευρωπαϊκή του διαδρομή στη σεζόν 2023/24 με 16 γκολ (5 στο Europa League, 11 στο Conference League).

Μόνο 3 παίκτες κατάφεραν να σκοράρουν περισσότερα σε μία μόνο ευρωπαϊκή σεζόν: Ρανταμέλ Φαλκάο – 18 το Europa League 2010-11, Στεφάν Γκιβάρ- 17 το 1997-98 (7 στο Intertoto Cup, 10 στο UEFA Cup), Κριστιάνο Ρονάλντο – 17 το Champions League 2013-14.

O Eλ Κααμπί ξεπέρασε μακράν το ρεκόρ γκολ για τους παίκτες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη: Αντώνης Αντωνιάδης – 10 γκολ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών 1970-71 με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ελ Κααμπί έχει επίσης δημιουργήσει το νέο ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο φάση νοκ-άουτ συλλογικών διοργανώσεων της UEFA από τότε που εισήχθησαν οι φάσεις των ομίλων – 11

Ο 30χρονος επιθετικός τα έκανε όλα αυτά στην πρώτη του σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Ορτέγα (91′ Κίνι), Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Εσε, Ιμπόρα, Τσικίνιο (77′ Ορτα), Ποντένσε (105+1′ Μασούρας), Φορτούνης (73′ Γιόβετιτς) και Ελ Καμπί (120+22′ Ελ Αραμπί).

Φιορεντίνα: (Βιτσέντσο Ιταλιάνο) Τερατσιάνο, Μπιράγκι (105+1 λ.τρ., Ρανιέρι), Μαρτίνεζ, Μιλένκοβιτς Ντοντό, Μαντραγκόρα, Αρτούρ (74′ Ντάνκαν), Μποναβεντούρα (83′ Μπάρακ), Κουαμέ (83′ Ικονέ), Γκονζάλεζ (105+1′ Μπελτράν) και Μπελότι (59′ Νζολά).

Πηγή: ΑΠΕ

