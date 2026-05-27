Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (27/5) την Κρίσταλ Πάλας στον μεγάλο τελικό του UEFA Conference League και φιλοδοξεί να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου.

Η ισπανική ομάδα θα έχει περισσότερους από 11.000 φιλάθλους στο πλευρό της στην Red Bull Arena, σε ένα ιστορικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Λειψία της Γερμανίας. Εκεί, θα βρίσκεται και ο νο1 οπαδός της Ράγιο, ο 89χρονος Ραφαέλ Γκαρίδο, γεννηθείς το 1937.

Advertisement

Advertisement

«Πηγαίνουμε εκεί για να δούμε αν θα κερδίσει η Ράγιο. Ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα για να το πετύχουν», λέει στην Marca ο 89χρονος φίλαθλος, ο οποίος είναι βαθιά συνδεδεμένος με την ισπανική ομάδα από όταν ήταν μικρό παιδί.

Πιο συγκεκριμένα, η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει ιστορία μεγαλύτερη των 100 ετών και ιδρύθηκε το 1924 στο σπίτι της Δόνια Προυντένσια Πριέγο. Πρόκειται για την μητέρα των τεσσάρων ιδρυτών που έστησαν από το μηδέν το ισπανικό κλαμπ, των αδελφών Ουέρτας.

Ο πατέρας του 89χρονου φιλάθλου εργαζόταν για έναν εκ των αδελφών, εξού και η μεγάλη του αγάπη για τον σύλλογο. «Επιδιόρθωνε τα παπούτσια των παικτών και εγώ πήγαινα να τους βλέπω», περιγράφει στην Marca.

«Πηγαίνω στο γήπεδο από τα οκτώ μου χρόνια, όταν η Ράγιο έπαιζε στο Ελ Ροδιβάλ. Πρέπει να έχω χάσει μόλις τρία επίσημα εντός έδρας παιχνίδια», προσθέτει. Η ομάδα του Βαγιέκας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και βιώνει μία από τις πιο «χρυσές» σελίδες στην μακρόχρονη ιστορία της.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι. Προς το τέλος της εποχής Ρουίθ Ματέος στην ιδιοκτησία της ομάδας, η Ράγιο αντιμετώπισε μία απίστευτη οικονομική κρίση και βρέθηκε στα πρόθυρα της διάλυσης. Τότε, βγήκε μπροστά για ακόμα μια φορά ο 89χρονος σήμερα Ράφα.

«Πούλησα το αυτοκίνητό μου. Αγόρασα μετοχές αξίας 200.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Έδωσα αυτά τα χρήματα, που τα κέρδισα με τον ιδρώτα μου και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Όλα χάθηκαν», συμπληρώνει.

Advertisement

Ο 89χρονος φίλαθλος θυμάται όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το κλαμπ και δηλώνει συγκινημένος. Το βράδυ (22:00) η Ράγιο Βαγιεκάνο αγωνίζεται στον πρώτο τελικό της ιστορίας της με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας και οι αθλητές της ομάδας θα παίξουν δίχως αμφιβολία και για τον 89χρονο Ράφα που θα βρίσκεται όπως πάντα στο πλευρό τους.

Πηγή: Marca

Advertisement