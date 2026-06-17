Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του 2ου προκριματικού του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Πάκσι, ομάδα χαμηλής δυναμικότητας.

Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου. Αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει στον τρίτο προκριματικό, θα αγωνιστεί στις 6 και 13 Αυγούστου, ενώ οι «τελικοί» των playoffs θα λάβουν χώρα στις 20 και 27 Αυγούστου.

Advertisement

Advertisement

Η Πάκσι αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και σταθερά ανερχόμενες ομάδες της Ουγγαρίας. Προέρχεται από την ομώνυμη πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Βουδαπέστης και την περσινή σεζόν τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος, εξασφαλίζοντας ξανά ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το στοιχείο που κάνει την Πάκσι να ξεχωρίζει είναι η απόλυτη ομοιογένεια του ρόστερ της: Η ομάδα αγωνίζεται χωρίς ούτε έναν ξένο, στηριζόμενη αποκλειστικά σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Η Πάκσι έχει χτίσει τη δυναμική της μέσα από συνέπεια και σταθερό πλάνο, κατακτώντας δύο διαδοχικά Κύπελλα Ουγγαρίας το 2024 και το 2025 -τα μοναδικά τρόπαια στη 73χρονη ιστορία της. Αγωνίζεται στο «Fehervari uti stadion» των 6.150 θέσεων,