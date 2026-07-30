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Ο Γιάγκουσιτς ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 πριν από την ανάπαυλα, ενώ ο Ραστόντερ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 85ο λεπτό.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, με την πρώτη αναμέτρηση να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

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Ο Ραστόντερ με ωραίο γκολ στην κίνηση από την μεγάλη περιοχή ισοφάρισε σε 2-2 για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να αξιοποιούν την εκτός έδρας νίκη στην Ουγγαρία και να προκρίνονται στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Επόμενος αντίπαλος για το «τριφύλλι» θα είναι η ΤΣΣΚΑ 1948, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

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Η ουγγρική ομάδα πήρε προβάδισμα στο 35ο λεπτό, με τον Πέτο να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και με δυνατό σουτ να νικάει τον Πένια για το 1-0. Στη φάση υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, καθώς ο Λάμπο φάνηκε να τραβά από τον σβέρκο τον Τσάπρα πριν εκείνος πέσει στο έδαφος, όμως ο διαιτητής δεν καταλόγισε παράβαση.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Η άμυνα της Πάκσι δεν απομάκρυνε αποτελεσματικά την μπάλα και ο Γιάγκουσιτς με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1. Στο 57ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα, όταν ο Ζέκε τροφοδότησε τον Γκέρφι μέσα στην περιοχή και εκείνος εκτέλεσε από κοντά για το 2-1.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τελικά το γκολ που χρειαζόταν στο 85′, με τον Ραστόντερ να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και να διαμορφώνει το τελικό 2-2, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Το παιχνίδι:

Η Πάκσι δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη στιγμή στο 10ο λεπτό με κεφαλιά του Πέτο, ενώ ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά στο 21′, με τον Πένια να επεμβαίνει σωτήρια και στις δύο περιπτώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του και είχε ως κύριο εκφραστή των επιθέσεών του τον Αντίνο. Στο 23ο λεπτό ο Αργεντινός δοκίμασε το αριστερό του πόδι μετά από όμορφη προσποίηση, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κόβατσικ απέκρουσε σε κόρνερ νέο δυνατό σουτ του.

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Η πίεση των «πράσινων» δεν απέτρεψε το γκολ της Πάκσι στο 35′, με τον Πέτο να εκμεταλλεύεται τις κόντρες μέσα στην περιοχή και να γράφει το 1-0.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Αρχικά ο Κυριακόπουλος δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Κόβατσικ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής και λίγο αργότερα, στο 44′, ο Γιάγκουσιτς με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του Νίστρουπ μπήκε πιο επιθετικά και στο 47ο λεπτό έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία, με τους Ντε Φράι και Τουμπά να μην μπορούν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της Πάκσι.

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Παρά την πίεση του Παναθηναϊκού, οι Ούγγροι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 57′, όταν ο Ζέκε δημιούργησε τη φάση και ο Γκέρφι εκτέλεσε από κοντινή απόσταση τον Πένια, κάνοντας το 1-2.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το φινάλε και δικαιώθηκαν στο 85ο λεπτό, όταν ο Ραστόντερ, μετά την κεφαλιά του Ντε Φράι, αξιοποίησε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, αποτέλεσμα που χάρισε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

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